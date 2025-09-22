«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:30

Сборник вкусных начинок для перца: 10 идей — от классики до ПП-вариаций

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сборник вкусных начинок для перца: 10 идей — от классики до ПП-вариаций. Фаршированный перец — блюдо, которое никогда не надоедает благодаря разнообразию начинок. Диетологи и шеф-повара предлагают новые варианты сочетаний, превращающие привычный рецепт в кулинарный шедевр. Вот топ-10 полезных и вкусных идей:

  1. Классика с курицей — филе + бурый рис + морковь и сельдерей
  2. Белковый максимум — индейка + гречка + шпинат
  3. Для сытости — говядина + киноа + томаты
  4. Вегетарианский — нут + булгур + кабачок + куркума
  5. Творожный — творог 5% + укроп + чеснок + семена чиа
  6. Рыбный — лосось + киноа + шпинат + лимонный сок
  7. Грибной — шампиньоны + овсяные хлопья + лук-порей
  8. Средиземноморский — тунец + кус-кус + вяленые томаты
  9. Бобовый — фасоль + кукуруза + красный лук + кинза
  10. Овощной микс — баклажан + морковь + зелень + семена подсолнечника

Советы от шеф-поваров:

  • Выбирайте плотные перцы с толстыми стенками
  • Предварительно бланшируйте перец 2-3 минуты для пластичности
  • Запекайте при 180°C 25-30 минут под сырной корочкой
  • Для сочности добавляйте в начинку томатный соус или греческий йогурт

Блюдо подходит для заморозки: подготовленные фаршированные перцы можно хранить до 3 месяцев. Экспериментируйте с начинками — это идеальный способ использовать сезонные овощи и крупы!

Ранее мы готовили брускетты с запеченным перцем и сыром! Закуска, от которой балдеют все.

