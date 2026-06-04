ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 22:46

Сажаете — и сад утопает в оранжевых, бордовых и золотистых соцветиях: до 25 лет без пересадки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы хотите посадить на даче цветок, которому нет равных в красоте и который подходит для любого региона России — от юга до Сибири и Дальнего Востока, выбирайте этого красавца.

На одном кусте лилейника одновременно распускаются до 20 бутонов, а общее количество цветков за сезон может достигать 400 штук, поэтому впечатление непрерывного цветения держится месяцами.

Крупные воронковидные цветы диаметром до 20 см напоминают изящные лилии и бывают самых разных оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до огненно-оранжевых, бордовых и почти черных, с гофрированными краями и контрастными глазками.

Для дачи лилейник — идеальный выбор по всем параметрам: он выдерживает морозы без укрытия, растет на любых почвах, не боится засухи благодаря мощным корням, накапливающим влагу, и практически не болеет.

Уход минимален — достаточно посадить его на солнечном месте или в полутени, заглубив корневую шейку на 2–3 см, и поливать в сильную засуху. На одном месте лилейник живет 25 лет без пересадки.

Ранее были названы цветы для клумб у подъезда и во дворе: не ломаются, даже если пройти по ним.

Проверено редакцией
Читайте также
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
Общество
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Общество
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Эти «подушки» вырастут даже на камнях и выживут в −35: многолетник-ковер, который украшает сад до 10 лет
Общество
Эти «подушки» вырастут даже на камнях и выживут в −35: многолетник-ковер, который украшает сад до 10 лет
От июньского солнца до октябрьского инея: этот сорт не знает усталости. Однолетник — вечный огонь для ленивых садоводов
Общество
От июньского солнца до октябрьского инея: этот сорт не знает усталости. Однолетник — вечный огонь для ленивых садоводов
Головки будут с кулак: в июне кормим чеснок так. Вырастает крупным и плотным — лучшие подкормки для богатого урожая
Общество
Головки будут с кулак: в июне кормим чеснок так. Вырастает крупным и плотным — лучшие подкормки для богатого урожая
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы перспективы ВС России после освобождения Комсомольского
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.