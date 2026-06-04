Сажаете — и сад утопает в оранжевых, бордовых и золотистых соцветиях: до 25 лет без пересадки

Сажаете — и сад утопает в оранжевых, бордовых и золотистых соцветиях: до 25 лет без пересадки

Если вы хотите посадить на даче цветок, которому нет равных в красоте и который подходит для любого региона России — от юга до Сибири и Дальнего Востока, выбирайте этого красавца.

На одном кусте лилейника одновременно распускаются до 20 бутонов, а общее количество цветков за сезон может достигать 400 штук, поэтому впечатление непрерывного цветения держится месяцами.

Крупные воронковидные цветы диаметром до 20 см напоминают изящные лилии и бывают самых разных оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до огненно-оранжевых, бордовых и почти черных, с гофрированными краями и контрастными глазками.

Для дачи лилейник — идеальный выбор по всем параметрам: он выдерживает морозы без укрытия, растет на любых почвах, не боится засухи благодаря мощным корням, накапливающим влагу, и практически не болеет.

Уход минимален — достаточно посадить его на солнечном месте или в полутени, заглубив корневую шейку на 2–3 см, и поливать в сильную засуху. На одном месте лилейник живет 25 лет без пересадки.

Ранее были названы цветы для клумб у подъезда и во дворе: не ломаются, даже если пройти по ним.