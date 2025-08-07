Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 17:01

Самый живучий многолетник для вашего сада — цветет даже без полива все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флокс шиловидный — идеальное решение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот многолетник образует цветущий ковер, который не требует полива и прекрасно чувствует себя в самых сложных условиях. Его густые побеги покрывают землю, создавая эффектные цветочные подушки.

Преимущества растения:

  • засухоустойчивость — не требует полива даже в самое жаркое лето;
  • морозостойкость — прекрасно зимует без укрытия;
  • быстрое разрастание — за 2–3 сезона покрывает большие площади;
  • длительное цветение — с мая по июнь;
  • разнообразие расцветок — от белого до насыщенно-розового.

Советы по выращиванию:

  1. Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем.
  2. Не требует плодородной почвы — растет даже на камнях.
  3. После цветения слегка подрежьте побеги для лучшего кущения.
  4. Ограничьте рост бордюрной лентой, если не хотите сильного разрастания.
  5. Размножается делением куста весной или осенью.

