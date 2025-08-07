Самый живучий многолетник для вашего сада — цветет даже без полива все лето

Флокс шиловидный — идеальное решение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот многолетник образует цветущий ковер, который не требует полива и прекрасно чувствует себя в самых сложных условиях. Его густые побеги покрывают землю, создавая эффектные цветочные подушки.

Преимущества растения:

засухоустойчивость — не требует полива даже в самое жаркое лето;

морозостойкость — прекрасно зимует без укрытия;

быстрое разрастание — за 2–3 сезона покрывает большие площади;

длительное цветение — с мая по июнь;

разнообразие расцветок — от белого до насыщенно-розового.

Советы по выращиванию:

Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем. Не требует плодородной почвы — растет даже на камнях. После цветения слегка подрежьте побеги для лучшего кущения. Ограничьте рост бордюрной лентой, если не хотите сильного разрастания. Размножается делением куста весной или осенью.

