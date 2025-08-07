Самый живучий многолетник для вашего сада — цветет даже без полива все лето

Флокс шиловидный — идеальное решение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот многолетник образует цветущий ковер, который не требует полива и прекрасно чувствует себя в самых сложных условиях. Его густые побеги покрывают землю, создавая эффектные цветочные подушки.
Преимущества растения:
- засухоустойчивость — не требует полива даже в самое жаркое лето;
- морозостойкость — прекрасно зимует без укрытия;
- быстрое разрастание — за 2–3 сезона покрывает большие площади;
- длительное цветение — с мая по июнь;
- разнообразие расцветок — от белого до насыщенно-розового.
Советы по выращиванию:
- Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем.
- Не требует плодородной почвы — растет даже на камнях.
- После цветения слегка подрежьте побеги для лучшего кущения.
- Ограничьте рост бордюрной лентой, если не хотите сильного разрастания.
- Размножается делением куста весной или осенью.
