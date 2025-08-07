Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:41

Садовод раскрыл, что можно посадить в августе

Садовод Туманов: в августе можно посадить цветы и многолетние овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август — самое подходящее время для того, чтобы посадить цветы и многолетние овощи на будущий год, посоветовал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, многие дачники предпочитают высаживать лук и зелень.

В августе нужно делать посадки на будущий год. В первую очередь это цветы. Самое время посеять двулетники — они зацветут весной, и вы сэкономите год. Обязательно сажайте многолетние овощи. В первую очередь это луки — батун, шнитт-лук, многоярусный лук, лук джусай. Чем больше, тем лучше. Есть люди, которые не сажают в августе ничего, кроме лука. Он как раз весной начнет давать перышки. Еще можно посеять зелень типа любистока, — сказал Туманов.

Он объяснил, что если вы высаживаете что-то и хотите, чтобы овощ созрел в этом сезоне, нужно выбирать семена со сроком созревания 60 или 70 дней. Отлично подойдут японский дайкон, черная и белая редька, еще можно посадить горох, салаты, зелень, горчицу, раннеспелый сорт моркови «парижская каратель» или капусту пак-чой. Туманов отметил, что всегда можно посеять и получить второй урожай без проблем.

Ранее Туманов сообщил, как бороться с колорадским жуком на дачном участке. По его словам, уничтожить этих вредителей можно только вручную. Никакие яды на этих насекомых не действуют, а народные способы оказываются малоэффективными.

цветы
август
растения
грядки
садоводы
Степанида Королева
С. Королева
