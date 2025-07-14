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14 июля 2025 в 15:12

Садовод раскрыл единственный эффективный способ борьбы с колорадским жуком

Садовод Туманов: уничтожить колорадского жука можно только вручную

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При борьбе с колорадским жуком на дачном участке не стоит искать легких путей, посоветовал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, уничтожить этих вредителей можно только вручную. Он уточнил, что никакие яды на этих насекомых не действуют, а народные способы оказываются на практике малоэффективными.

Не ищите легких путей: на дачном участке поможет только ручной способ борьбы. Колорадского жука уже не одну сотню лет победить никто не может. Он очень стоек практически ко всем ядам, его трудно убить. Многие народные способы тоже оказываются неэффективными, — сказал Туманов.

Он объяснил, что важно не пропустить первую стадию развития жука — яйцекладки. Их нужно давить, подчеркнул садовод. Если пропустили этот период, Туманов посоветовал дождаться появления первых личинок, которые нужно будет собирать и уничтожать.

Ранее Туманов сообщил, что в последнее время многие плодовые деревья в России страдают монилиальным ожогом. Это грибковое заболевание, по его словам, распространилось на вишне, сливе, алыче, декоративных миндалях. Чтобы этого не допустить, садовод посоветовал внимательно следить за санитарной обстановкой на участке. Если на деревьях уже есть какие-то поражения, то предпринимать что-то уже поздно, сообщил он.

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