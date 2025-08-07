Посадите в августе! Многолетник выживет даже в Сибири и зацветет шапками! Флоксы — ароматные и неприхотливые многолетники для августовской посадки. Это идеальное время для высадки укоренённых весенних черенков флоксов на постоянное место. Эти цветы заслужили любовь садоводов благодаря своей удивительной декоративности, продолжительному цветению и минимальным требованиям к уходу.
Почему садоводы обожают флоксы?
- Буйство красок и форм — сорта с белыми, розовыми, малиновыми, сиреневыми и даже двухцветными лепестками.
- Продолжительное цветение — с июля до сентября-октября (в зависимости от сорта).
- Нежный медовый аромат — особенно сильный в вечернее время.
- Абсолютная зимостойкость — не требуют укрытия даже в Сибири.
- Лёгкость размножения — хорошо черенкуются и делятся.
Как правильно посадить флоксы в августе?
- Выбор места: солнечный участок с лёгким притенением в полдень.
- Почва: рыхлая, питательная, с нейтральной кислотностью.
- Глубина посадки: 3–5 см (чтобы почки возобновления были под землёй).
- Полив: обильный после посадки, затем умеренный.
Совет: для пышного цветения на следующий год удаляйте первые бутоны у молодых растений.
