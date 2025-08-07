Посадите в августе! Многолетник выживет даже в Сибири и зацветет шапками

Посадите в августе! Многолетник выживет даже в Сибири и зацветет шапками! Флоксы — ароматные и неприхотливые многолетники для августовской посадки. Это идеальное время для высадки укоренённых весенних черенков флоксов на постоянное место. Эти цветы заслужили любовь садоводов благодаря своей удивительной декоративности, продолжительному цветению и минимальным требованиям к уходу.

Почему садоводы обожают флоксы?

Буйство красок и форм — сорта с белыми, розовыми, малиновыми, сиреневыми и даже двухцветными лепестками.

Продолжительное цветение — с июля до сентября-октября (в зависимости от сорта).

Нежный медовый аромат — особенно сильный в вечернее время.

Абсолютная зимостойкость — не требуют укрытия даже в Сибири.

Лёгкость размножения — хорошо черенкуются и делятся.

Как правильно посадить флоксы в августе?

Выбор места: солнечный участок с лёгким притенением в полдень. Почва: рыхлая, питательная, с нейтральной кислотностью. Глубина посадки: 3–5 см (чтобы почки возобновления были под землёй). Полив: обильный после посадки, затем умеренный.

Совет: для пышного цветения на следующий год удаляйте первые бутоны у молодых растений.

