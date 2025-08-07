Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:15

Посадите в августе! Многолетник выживет даже в Сибири и зацветет шапками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посадите в августе! Многолетник выживет даже в Сибири и зацветет шапками! Флоксы — ароматные и неприхотливые многолетники для августовской посадки. Это идеальное время для высадки укоренённых весенних черенков флоксов на постоянное место. Эти цветы заслужили любовь садоводов благодаря своей удивительной декоративности, продолжительному цветению и минимальным требованиям к уходу.

Почему садоводы обожают флоксы?

  • Буйство красок и форм — сорта с белыми, розовыми, малиновыми, сиреневыми и даже двухцветными лепестками.
  • Продолжительное цветение — с июля до сентября-октября (в зависимости от сорта).
  • Нежный медовый аромат — особенно сильный в вечернее время.
  • Абсолютная зимостойкость — не требуют укрытия даже в Сибири.
  • Лёгкость размножения — хорошо черенкуются и делятся.

Как правильно посадить флоксы в августе?

  1. Выбор места: солнечный участок с лёгким притенением в полдень.
  2. Почва: рыхлая, питательная, с нейтральной кислотностью.
  3. Глубина посадки: 3–5 см (чтобы почки возобновления были под землёй).
  4. Полив: обильный после посадки, затем умеренный.

Совет: для пышного цветения на следующий год удаляйте первые бутоны у молодых растений.

Ранее мы рассказывали про гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок.

сады
цветы
многолетники
август
дача
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.