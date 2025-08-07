Неубиваемый многолетник: цветет и в жару, и в дождь — идеально для ленивых

Алиссум многолетний — настоящее спасение для садоводов, которые хотят красивый цветник без особых хлопот. Это растение прекрасно чувствует себя в любую погоду: не боится ни летней жары, ни проливных дождей. Его серебристые куртины с мая по июнь покрываются множеством мелких цветков, наполняя сад медовым ароматом.

Преимущества алиссума:

засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;

морозостойкость — зимует без укрытия;

длительное цветение — с мая по июнь, возможна вторая волна в августе;

аромат — привлекает пчел и бабочек;

неприхотливость — растет на бедных почвах.

Советы по уходу:

Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем. После цветения подрежьте кустики на 1/3 для омоложения. Подкормки минимальны — достаточно золы раз в 2-3 года. Раз в 3-4 года делите куртины для омоложения. В бесснежные зимы можно укрыть лапником.

