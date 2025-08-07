Неубиваемый многолетник: цветет и в жару, и в дождь — идеально для ленивых

Алиссум многолетний — настоящее спасение для садоводов, которые хотят красивый цветник без особых хлопот. Это растение прекрасно чувствует себя в любую погоду: не боится ни летней жары, ни проливных дождей. Его серебристые куртины с мая по июнь покрываются множеством мелких цветков, наполняя сад медовым ароматом.
Преимущества алиссума:
- засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
- морозостойкость — зимует без укрытия;
- длительное цветение — с мая по июнь, возможна вторая волна в августе;
- аромат — привлекает пчел и бабочек;
- неприхотливость — растет на бедных почвах.
Советы по уходу:
- Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем.
- После цветения подрежьте кустики на 1/3 для омоложения.
- Подкормки минимальны — достаточно золы раз в 2-3 года.
- Раз в 3-4 года делите куртины для омоложения.
- В бесснежные зимы можно укрыть лапником.
