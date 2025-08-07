Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:58

Неубиваемый многолетник: цветет и в жару, и в дождь — идеально для ленивых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиссум многолетний — настоящее спасение для садоводов, которые хотят красивый цветник без особых хлопот. Это растение прекрасно чувствует себя в любую погоду: не боится ни летней жары, ни проливных дождей. Его серебристые куртины с мая по июнь покрываются множеством мелких цветков, наполняя сад медовым ароматом.

Преимущества алиссума:

  • засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
  • морозостойкость — зимует без укрытия;
  • длительное цветение — с мая по июнь, возможна вторая волна в августе;
  • аромат — привлекает пчел и бабочек;
  • неприхотливость — растет на бедных почвах.

Советы по уходу:

  1. Сажайте на солнечных участках с хорошим дренажем.
  2. После цветения подрежьте кустики на 1/3 для омоложения.
  3. Подкормки минимальны — достаточно золы раз в 2-3 года.
  4. Раз в 3-4 года делите куртины для омоложения.
  5. В бесснежные зимы можно укрыть лапником.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

цветы
сады
дачи
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.