Неприхотливый многолетник для тени — посадил и забыл о поливах

Физостегия виргинская — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Ее нежные колосовидные соцветия украшают участок с июля по сентябрь, не требуя при этом особого внимания. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в тени и полутени, делая его отличным решением для проблемных участков сада.

Преимущества физостегии:

теневыносливость — растет там, где другие цветы не выживут;

засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;

морозостойкость — не требует укрытия на зиму;

длительное цветение — до двух месяцев;

универсальность — сочетается с большинством садовых растений.

Советы по уходу:

Сажайте в местах с хорошим дренажем. Лучше всего растет в полутени. Обрезайте отцветшие соцветия для продления цветения. Раз в три-четыре года делите кусты для омоложения. Не требует подкормок — растет даже на бедных почвах.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений.