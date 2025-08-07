Неприхотливый многолетник для тени — посадил и забыл о поливах

Физостегия виргинская — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Ее нежные колосовидные соцветия украшают участок с июля по сентябрь, не требуя при этом особого внимания. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в тени и полутени, делая его отличным решением для проблемных участков сада.
Преимущества физостегии:
- теневыносливость — растет там, где другие цветы не выживут;
- засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
- морозостойкость — не требует укрытия на зиму;
- длительное цветение — до двух месяцев;
- универсальность — сочетается с большинством садовых растений.
Советы по уходу:
- Сажайте в местах с хорошим дренажем.
- Лучше всего растет в полутени.
- Обрезайте отцветшие соцветия для продления цветения.
- Раз в три-четыре года делите кусты для омоложения.
- Не требует подкормок — растет даже на бедных почвах.
