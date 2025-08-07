Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:56

Неприхотливый многолетник для тени — посадил и забыл о поливах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Физостегия виргинская — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Ее нежные колосовидные соцветия украшают участок с июля по сентябрь, не требуя при этом особого внимания. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в тени и полутени, делая его отличным решением для проблемных участков сада.

Преимущества физостегии:

  • теневыносливость — растет там, где другие цветы не выживут;
  • засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
  • морозостойкость — не требует укрытия на зиму;
  • длительное цветение — до двух месяцев;
  • универсальность — сочетается с большинством садовых растений.

Советы по уходу:

  1. Сажайте в местах с хорошим дренажем.
  2. Лучше всего растет в полутени.
  3. Обрезайте отцветшие соцветия для продления цветения.
  4. Раз в три-четыре года делите кусты для омоложения.
  5. Не требует подкормок — растет даже на бедных почвах.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений.

цветы
сады
растения
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.