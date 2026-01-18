Атака США на Венесуэлу
Самый простой и без варки бульона: пачка овощей, яйца и сыр — суперский сырный супчик

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот суп — настоящая находка, когда хочется горячего и уютного, но совсем нет времени готовить. Без бульона, без зажарки и лишних шагов — все варится буквально за 10–15 минут. Нежный сырный вкус, овощи и яйца делают суп легким, но сытным, идеальным для быстрого обеда или ужина.

Ингредиенты: смесь замороженных или свежих овощей — 200 г, вода — 1 л, сыр российский — 100 г, вареные яйца — 1-2 шт., свежая зелень — по вкусу, соль — по желанию.

Приготовление: в кастрюле доведите воду до кипения и всыпьте овощную смесь. Варите на среднем огне около 10 минут до мягкости овощей. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в суп, постоянно помешивая, чтобы он полностью растворился и сделал бульон нежным и кремовым. Снимите кастрюлю с огня, добавьте вареные яйца, нарезанные кубиками, и свежую зелень. При необходимости посолите, перемешайте и дайте супу настояться пару минут. Подавайте сразу — простой, ароматный и по-настоящему домашний супчик готов.

Ранее мы делились рецептом супа с куриными фрикадельками и зеленым горошком. Легкий вариант без зажарки.

