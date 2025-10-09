Самый красивый и вкусный яблочный пирог «Вуаль невесты» — невесомое тесто и много яблок! Про шарлотку и вовсе забудете

Вас ждет гасконский яблочный пирог «Вуаль невесты» — один из самых элегантных и в то же время простых в исполнении десертов. Его французское название — крустад (croustade). Он покоряет с первого кусочка своим контрастом: сверху — хрустящая, невесомая, похожая на сложенную ткань корочка из теста фило, а внутри — сочная, ароматная яблочная начинка с тонкими нотками корицы и алкоголя. Этот пирог — прекрасный способ превратить простые ингредиенты в настоящее праздничное блюдо, которое удивит и ваших домочадцев, и гостей.

Для приготовления вам понадобится: около 10 листов теста фило, 1 кг яблок, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 ст. ложка рома (или коньяка, кальвадоса), 1 ч. ложка молотой корицы, 20 г лимонного сока и 1 упаковка ванильного сахара. Очистите яблоки, нарежьте кусочками и сбрызните лимонным соком. Растопите в сковороде 30 г сливочного масла и потомите в нем яблоки 5-7 минут. Добавьте 100 г сахара, корицу, ванильный сахар и ром, дождитесь растворения сахара и снимите с огня, чтобы начинка остыла. Разъемную форму смажьте маслом. Растопите оставшееся масло. Укладывайте листы фило в форму крест-накрест, чтобы края свисали, смазывая каждый лист маслом и присыпая сахаром. После 4-5 листов выложите остывшую начинку. Накройте яблоки оставшимися листами так же, промазывая и посыпая их. Заверните свисающие края к центру, создавая эффектную «неряшливую» складку. Смажьте пирог остатками масла и выпекайте в разогретой до 180-190°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Полностью остудите пирог в форме перед подачей, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.