Салат «Здоровье» из свеклы — кладовая витаминов и вкуса в одной тарелке

Салат «Здоровье» из свеклы — кладовая витаминов и вкуса в одной тарелке

Этот салат давно завоевал любовь тех, кто заботится о здоровье и правильном питании. Нежная запеченная свекла, сладкий чернослив, орехи и легкая лимонная заправка создают идеальный баланс пользы и вкуса. В нем нет ничего лишнего — только натуральные продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты: свекла запеченная — 1 средняя шт. (или 2 небольшие), чернослив — 100 г, грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2–3 зубчика, лимон — 1/2 шт., оливковое масло — 2 ст. л.

Свеклу заворачивают в фольгу и запекают в духовке до мягкости, затем остужают. При желании ее можно отварить, но запеченная получается более ароматной и полезной. Чернослив заливают теплой водой на 20–25 минут, затем мелко нарезают. Чеснок пропускают через пресс. Орехи измельчают ножом или в блендере. Из лимона выжимают сок и смешивают его с оливковым маслом — получается легкая натуральная заправка. Остывшую свеклу натирают на терке или нарезают мелкими кубиками. Все ингредиенты соединяют в салатнике, заправляют соусом и аккуратно перемешивают. Перед подачей украшают свежей зеленью по желанию.

Ранее мы делились рецептом салата «Вкусняшка» с пекинской капустой и яйцом. Сочный, сытный и очень вкусный.