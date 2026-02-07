Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:58

Салат «Здоровье» из свеклы — кладовая витаминов и вкуса в одной тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат давно завоевал любовь тех, кто заботится о здоровье и правильном питании. Нежная запеченная свекла, сладкий чернослив, орехи и легкая лимонная заправка создают идеальный баланс пользы и вкуса. В нем нет ничего лишнего — только натуральные продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты: свекла запеченная — 1 средняя шт. (или 2 небольшие), чернослив — 100 г, грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2–3 зубчика, лимон — 1/2 шт., оливковое масло — 2 ст. л.

Свеклу заворачивают в фольгу и запекают в духовке до мягкости, затем остужают. При желании ее можно отварить, но запеченная получается более ароматной и полезной. Чернослив заливают теплой водой на 20–25 минут, затем мелко нарезают. Чеснок пропускают через пресс. Орехи измельчают ножом или в блендере. Из лимона выжимают сок и смешивают его с оливковым маслом — получается легкая натуральная заправка. Остывшую свеклу натирают на терке или нарезают мелкими кубиками. Все ингредиенты соединяют в салатнике, заправляют соусом и аккуратно перемешивают. Перед подачей украшают свежей зеленью по желанию.

Ранее мы делились рецептом салата «Вкусняшка» с пекинской капустой и яйцом. Сочный, сытный и очень вкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант
Общество
Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант
Салат «Курица под шубой»: легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной
Общество
Салат «Курица под шубой»: легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Общество
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Общество
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Салат из свеклы, который удивляет вкусом: «Амбассадор» из самых бюджетных продуктов
Общество
Салат из свеклы, который удивляет вкусом: «Амбассадор» из самых бюджетных продуктов
салаты
простой рецепт
свекла
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около тысячи россиян застряли в таиландском аэропорту
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.