26 сентября 2025 в 15:30

Салат «Свежесть» с крабовыми палочками: вкусная закуска с фасолью за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Свежесть» с крабовыми палочками: вкусная закуска с фасолью за 10 минут. Идеальное сочетание нежных крабовых палочек, хрустящего огурца и сытной фасоли! Этот салат готовится буквально за 10 минут и станет палочкой-выручалочкой как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Палочки крабовые — 200 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 100 г
  • Укроп свежий — для подачи
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Крабовые палочки и огурцы нарежьте одинаковыми кубиками. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
  2. Перед подачей украсьте рубленым укропом. Для лучшего раскрытия вкуса дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике.

Совет: для более пикантного вкуса добавьте 1 ч. л. лимонного сока и немного черного перца.

Ранее мы готовили салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами. 4 ингредиента — и не надо ничего варить.

салат
фасоль
крабовые палочки
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
