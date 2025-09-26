Салат «Свежесть» с крабовыми палочками: вкусная закуска с фасолью за 10 минут. Идеальное сочетание нежных крабовых палочек, хрустящего огурца и сытной фасоли! Этот салат готовится буквально за 10 минут и станет палочкой-выручалочкой как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Палочки крабовые — 200 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г)
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 100 г
- Укроп свежий — для подачи
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Крабовые палочки и огурцы нарежьте одинаковыми кубиками. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
- Перед подачей украсьте рубленым укропом. Для лучшего раскрытия вкуса дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике.
Совет: для более пикантного вкуса добавьте 1 ч. л. лимонного сока и немного черного перца.
Ранее мы готовили салат «Пикник» с ветчиной и шампиньонами. 4 ингредиента — и не надо ничего варить.