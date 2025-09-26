Салат «Свежесть» с крабовыми палочками: вкусная закуска с фасолью за 10 минут

Салат «Свежесть» с крабовыми палочками: вкусная закуска с фасолью за 10 минут. Идеальное сочетание нежных крабовых палочек, хрустящего огурца и сытной фасоли! Этот салат готовится буквально за 10 минут и станет палочкой-выручалочкой как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Палочки крабовые — 200 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г)

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 100 г

Укроп свежий — для подачи

Соль — по вкусу

Приготовление

Крабовые палочки и огурцы нарежьте одинаковыми кубиками. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленым укропом. Для лучшего раскрытия вкуса дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике.

Совет: для более пикантного вкуса добавьте 1 ч. л. лимонного сока и немного черного перца.

