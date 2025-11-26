День матери
26 ноября 2025 в 15:01

Салат со свеклой «Зимний закат»: в Новый год будет выигрышно смотреться среди майонезных блюд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год салат «Зимний закат» — яркое, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое будет выигрышно смотреться среди традиционных майонезных салатов.

Вам понадобится: 2 отварные или запеченные свеклы, 2 апельсина, 150 г брынзы или феты, пакет смешанных салатных листьев (руккола, корн). Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, соль и перец по вкусу. Свеклу нарежьте тонкими ломтиками, апельсины очистите от кожуры и пленок, нарежьте дольками. Брынзу раскрошите руками. На большое блюдо выложите подушку из салатных листьев. Сверху разложите свеклу и апельсины, посыпьте брынзой. Полейте салат медово-горчичной заправкой непосредственно перед подачей.

Вкус этого салата — это фантастическая гармония сладкой свеклы, сочных апельсинов с легкой кислинкой, солоноватой брынзы и пикантной заправки. Он одновременно свежий, сытный и очень яркий.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади.

Проверено редакцией
