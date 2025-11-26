День матери
26 ноября 2025 в 15:13

Готовим остренькую капусту быстрого приготовления — закуска для тех, кто не любит ждать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта остренькая капуста — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Она получается невероятно хрустящей, в меру острой и пикантной, с идеальным балансом специй. Такой салат не успевает надоесть — его съедают еще до того, как он успевает как следует настояться.

Готовлю я так: шинкую 2 кг свежей капусты, натираю 3-4 морковки на крупной терке, добавляю 4 измельченных зубчика чеснока. Для маринада кипячу литр воды с половиной стакана сахара, 2 столовыми ложками соли с горкой, 10 горошинами перца, 5 гвоздиками и 4 лавровыми листами — провариваю 10 минут. Снимаю с огня, добавляю по половине стакана растительного масла и 9% уксуса. Заливаю капусту немного остывшим маринадом, придавливаю гнетом и оставляю до полного остывания. Затем перекладываю в банку и убираю в холодильник на сутки. Уже через 24 часа получается ароматная, хрустящая закуска, которая хранится в холодильнике несколько недель.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

