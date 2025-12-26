Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 15:28

Салат с картофелем пай: отлично впишется в новогодний стол рядом с оливье и шубой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте необычный и очень вкусный салат с картофелем пай, который поразит гостей контрастом текстур и отлично впишется в новогодний стол рядом с оливье и шубой.

Вкус — потрясающий: нежная, копченая и сочная основа взрывается хрустящим, ароматным картофельным облаком. Это настоящий кулинарный спектакль в тарелке.

Рецепт: для основы салата потребуется 300 г копченой курицы, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 1 банка кукурузы и 50 г измельченных грецких орехов. Курицу, яйца и огурец нарежьте кубиками, смешайте с другими ингредиентами. Заправьте смесь майонезом по вкусу, посолите, выложите горкой на сервировочное блюдо и разровняйте. Для картофельного пая натрите на крупной терке 2-3 крупные сырые картофелины, хорошо промойте в холодной воде и обсушите на полотенце. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и порциями обжаривайте тертый картофель до золотистого цвета и хруста, как тонкую соломку. Готовый пай выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, слегка посолите. Аккуратно и обильно покройте им всю поверхность салата, создавая эффект хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить салат с фасолью и грибами: настолько вкусно, что будете делать его не только на Новый год.

Проверено редакцией
