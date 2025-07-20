Салат «Одуванчик» — нежный и воздушный! Нужен картофель и красная рыба

Салат «Одуванчик» — нежный и воздушный! Нужен картофель и красная рыба

Салат «Одуванчик» — нежный и воздушный! Нужен картофель и красная рыба. Этот яркий слоеный салат станет украшением любого праздничного стола. Свое название он получил благодаря нежной структуре и оригинальной подаче — верхний слой из тонких полосок сыра действительно напоминает пушистый одуванчик. Гармоничный вкус, который понравится даже самым требовательным гурманам.

Ингредиенты

Картофель вареный — 200 г

Красная рыба слабосоленая — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Сыр твердый — 200 г

Яйца куриные — 3 шт.

Майонез или йогурт греческий — по вкусу

Приготовление

Картофель и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в кипятке на 5 минут, чтобы убрать горечь. Рыбу нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на мелкой терке. На блюдо выложите слоями: натертый картофель — смажьте майонезом, маринованный лук, кусочки красной рыбы — смажьте майонезом, натертые яйца — смажьте майонезом. Посыпьте тертым сыром, формируя «одуванчик».

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