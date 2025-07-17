Греческий салат на чесночных гренках! Суперидея для привычного блюда! Этот вариант классического греческого салата подаётся на хрустящих чесночных гренках, что делает его идеальной закуской или лёгким обедом. Яркие овощи, пикантная фета и ароматные травы создают освежающий вкус, который понравится всем любителям средиземноморской кухни.

Ингредиенты

Хлеб — 4 ломтика

Сыр Фета — 100 г

Огурец — 1 шт.

Помидоры черри — 10 шт.

Маслины — 100г

Салат листовой — 1 шт.

Лук красный — 0,5 шт.

Мята — 2 листа

Орегано — 2 веточки

Масло оливковое — 0,25 стакана

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Смешайте оливковое масло с давленым чесноком и лимонным соком. Обмажьте хлеб смесью, подрумяньте 5–7 минут до хруста. Нарежьте овощи небольшими кубиками, сыр раскрошите или мелко нарежьте. В глубокой миске соедините все ингредиенты для салата. Аккуратно выложите салат на подготовленные заранее гренки. Подавайте сразу, украсив кунжутом и зеленью.

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