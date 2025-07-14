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14 июля 2025 в 08:30

Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом. Это сочетание сочного мяса, нежной редьки и мягкого лука в пикантной заправке делает его лёгким, но сытным. Идеальный вариант для тех, кто любит необычные вкусы без лишних сложностей.

Ингредиенты

  • Говядина — 400 г
  • Редька дайкон — 1 средняя
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Душистый перец — 3–4 горошины
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Укроп — для украшения

Приготовление

  1. Отварите говядину, добавьте душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Варите ещё 5 минут и дайте мясу остыть в бульоне. Нарежьте остуженное мясо тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле. Редьку натрите на тёрке.
  2. Смешайте в миске мясо, редьку и лук. Добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Перед подачей посыпьте салат свежим укропом.

Ранее мы готовили салат «Соломка» — простой и сытный! Нужна колбаса, кукуруза и яйца.

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закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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