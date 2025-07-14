Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом

Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом

Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом. Это сочетание сочного мяса, нежной редьки и мягкого лука в пикантной заправке делает его лёгким, но сытным. Идеальный вариант для тех, кто любит необычные вкусы без лишних сложностей.

Ингредиенты

Говядина — 400 г

Редька дайкон — 1 средняя

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — по вкусу

Душистый перец — 3–4 горошины

Гвоздика — 2 шт.

Лавровый лист — 1–2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Укроп — для украшения

Приготовление

Отварите говядину, добавьте душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Варите ещё 5 минут и дайте мясу остыть в бульоне. Нарежьте остуженное мясо тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле. Редьку натрите на тёрке. Смешайте в миске мясо, редьку и лук. Добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Перед подачей посыпьте салат свежим укропом.

Ранее мы готовили салат «Соломка» — простой и сытный! Нужна колбаса, кукуруза и яйца.