Салат «Ташкент» из говядины и дайкона! Классика с восточным акцентом. Это сочетание сочного мяса, нежной редьки и мягкого лука в пикантной заправке делает его лёгким, но сытным. Идеальный вариант для тех, кто любит необычные вкусы без лишних сложностей.
Ингредиенты
- Говядина — 400 г
- Редька дайкон — 1 средняя
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Душистый перец — 3–4 горошины
- Гвоздика — 2 шт.
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Отварите говядину, добавьте душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Варите ещё 5 минут и дайте мясу остыть в бульоне. Нарежьте остуженное мясо тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле. Редьку натрите на тёрке.
- Смешайте в миске мясо, редьку и лук. Добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Перед подачей посыпьте салат свежим укропом.
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