Салат «Соломка» — простой и сытный! Нужна колбаса, кукуруза и яйца

Салат «Соломка» — простой, но при этом очень сытный салат. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает минимум времени. Главное — всё нарезать тонкой соломкой, за что салат и получил свое название. Подходит как на ужин, так и на праздничный стол.
Ингредиенты
- Кукуруза консервированная — 1 банка
- Копченая колбаса — 300 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Яйца вареные — 4 шт.
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- С кукурузы слейте рассол. Яйца очистите. Огурцы вымойте и обсушите. Колбасу, яйца и огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все ингредиенты. Добавьте кукурузу, соль, перец — по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте.
- При необходимости поставьте в холодильник на 10 минут. Переложите в салатник и подавайте к столу.
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