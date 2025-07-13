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13 июля 2025 в 08:15

Салат «Соломка» — простой и сытный! Нужна колбаса, кукуруза и яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Соломка» — простой, но при этом очень сытный салат. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает минимум времени. Главное — всё нарезать тонкой соломкой, за что салат и получил свое название. Подходит как на ужин, так и на праздничный стол.

Ингредиенты

  • Кукуруза консервированная — 1 банка
  • Копченая колбаса — 300 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. С кукурузы слейте рассол. Яйца очистите. Огурцы вымойте и обсушите. Колбасу, яйца и огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все ингредиенты. Добавьте кукурузу, соль, перец — по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте.
  2. При необходимости поставьте в холодильник на 10 минут. Переложите в салатник и подавайте к столу.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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