Салат «Соломка» — простой и сытный! Нужна колбаса, кукуруза и яйца

Салат «Соломка» — простой, но при этом очень сытный салат. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает минимум времени. Главное — всё нарезать тонкой соломкой, за что салат и получил свое название. Подходит как на ужин, так и на праздничный стол.

Ингредиенты

Кукуруза консервированная — 1 банка

Копченая колбаса — 300 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Яйца вареные — 4 шт.

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

С кукурузы слейте рассол. Яйца очистите. Огурцы вымойте и обсушите. Колбасу, яйца и огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все ингредиенты. Добавьте кукурузу, соль, перец — по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте. При необходимости поставьте в холодильник на 10 минут. Переложите в салатник и подавайте к столу.

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