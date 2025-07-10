Салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом из авокадо. Это низкокалорийная бомба, заслуженно ставшая популярной в соцсетях! Такой салат не только украшает стол, но и насыщает витаминами. Отличный гарнир или лёгкий ужин для тех, кто ценит простоту и пользу.

Ингредиенты

Капуста белокочанная (молодая) – 0,5 кочана

Огурцы – 3 шт.

Зелёный лук – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Лук белый – 1 шт.

Лимонный сок – сок 2 лимонов

Оливковое масло – 3 ст. л.

Авокадо — 1 шт.

Соль – по вкусу

Чёрный перец – по вкусу

Приготовление

Капусту нашинкуйте, огурцы нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук измельчите, переложите всё в большую салатную миску. В блендере взбейте чеснок, лук, лимонный сок, авокадо и масло до однородности. Посолите, поперчите по вкусу. Заправьте овощи, перемешайте. Дайте настояться 10 минут и можно подавать.

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