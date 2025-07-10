Салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом из авокадо. Это низкокалорийная бомба, заслуженно ставшая популярной в соцсетях! Такой салат не только украшает стол, но и насыщает витаминами. Отличный гарнир или лёгкий ужин для тех, кто ценит простоту и пользу.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная (молодая) – 0,5 кочана
- Огурцы – 3 шт.
- Зелёный лук – 1 пучок
- Чеснок – 2 зубчика
- Лук белый – 1 шт.
- Лимонный сок – сок 2 лимонов
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Авокадо — 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Чёрный перец – по вкусу
Приготовление
- Капусту нашинкуйте, огурцы нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук измельчите, переложите всё в большую салатную миску.
- В блендере взбейте чеснок, лук, лимонный сок, авокадо и масло до однородности. Посолите, поперчите по вкусу.
- Заправьте овощи, перемешайте. Дайте настояться 10 минут и можно подавать.
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