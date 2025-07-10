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10 июля 2025 в 05:30

Салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом из авокадо. Это низкокалорийная бомба, заслуженно ставшая популярной в соцсетях! Такой салат не только украшает стол, но и насыщает витаминами. Отличный гарнир или лёгкий ужин для тех, кто ценит простоту и пользу.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная (молодая) – 0,5 кочана
  • Огурцы – 3 шт.
  • Зелёный лук – 1 пучок
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лук белый – 1 шт.
  • Лимонный сок – сок 2 лимонов
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Чёрный перец – по вкусу

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте, огурцы нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук измельчите, переложите всё в большую салатную миску.
  2. В блендере взбейте чеснок, лук, лимонный сок, авокадо и масло до однородности. Посолите, поперчите по вкусу.
  3. Заправьте овощи, перемешайте. Дайте настояться 10 минут и можно подавать.

Ранее мы готовили чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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