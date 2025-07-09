Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой

Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой

Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой и соевым соусом! Это яркое, свежее и необычное блюдо, которое отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Основу составляют спелые помидоры, которые сочетаются с ароматной заправкой на основе аджики, сока лайма и соевого соуса.

Ингредиенты

Спелые узбекские помидоры — 4-5 шт.

Помидоры кумато — 2-3 шт.

Красная крымская луковица — 1 шт.

Соль — по вкусу

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Цедра лайма — 10 г

Для заправки

Растительное масло — 100 мл

Аджика — 50–70 г

Сок лайма — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ч. л.

Мелкий сахар — 0,5 ч. л.

Приготовление

В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородности. Очистите лук, нарежьте тонкими ломтиками и вымочите в ледяной подсоленной воде 15 минут. Помидоры нарежьте крупными дольками. Лук обсушите полотенцем, смешайте с помидорами. Полейте заправкой, перемешайте, посыпьте цедрой лайма и чёрным перцем. Подавайте сразу же с подсушенным хлебом.

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