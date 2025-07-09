Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой и соевым соусом! Это яркое, свежее и необычное блюдо, которое отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Основу составляют спелые помидоры, которые сочетаются с ароматной заправкой на основе аджики, сока лайма и соевого соуса.
Ингредиенты
- Спелые узбекские помидоры — 4-5 шт.
- Помидоры кумато — 2-3 шт.
- Красная крымская луковица — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
- Цедра лайма — 10 г
Для заправки
- Растительное масло — 100 мл
- Аджика — 50–70 г
- Сок лайма — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Мелкий сахар — 0,5 ч. л.
Приготовление
- В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородности. Очистите лук, нарежьте тонкими ломтиками и вымочите в ледяной подсоленной воде 15 минут. Помидоры нарежьте крупными дольками. Лук обсушите полотенцем, смешайте с помидорами.
- Полейте заправкой, перемешайте, посыпьте цедрой лайма и чёрным перцем. Подавайте сразу же с подсушенным хлебом.
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