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09 июля 2025 в 09:30

Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой и соевым соусом! Это яркое, свежее и необычное блюдо, которое отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Основу составляют спелые помидоры, которые сочетаются с ароматной заправкой на основе аджики, сока лайма и соевого соуса.

Ингредиенты

  • Спелые узбекские помидоры — 4-5 шт.
  • Помидоры кумато — 2-3 шт.
  • Красная крымская луковица — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Цедра лайма — 10 г

Для заправки

  • Растительное масло — 100 мл
  • Аджика — 50–70 г
  • Сок лайма — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Мелкий сахар — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородности. Очистите лук, нарежьте тонкими ломтиками и вымочите в ледяной подсоленной воде 15 минут. Помидоры нарежьте крупными дольками. Лук обсушите полотенцем, смешайте с помидорами.
  2. Полейте заправкой, перемешайте, посыпьте цедрой лайма и чёрным перцем. Подавайте сразу же с подсушенным хлебом.

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салат
помидоры
лук
аджика
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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