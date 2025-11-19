Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Новинка» всего из 4 продуктов: вкусно так, что слов нет! 5 минут на сборку, варить ничего не нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что самое прекрасное в кулинарии? Когда из минимального набора продуктов за считаные минуты рождается блюдо, от которого невозможно оторваться! Салат «Новинка» — именно такой случай. Всего четыре ингредиента, никакой варки, пять минут на подготовку — и перед вами изысканный, свежий и невероятно гармоничный салат, который не стыдно подать к праздничному столу. Сочетание нежных крабовых палочек, сочного ананаса, сливочного авокадо и пикантного лука-порея создает удивительную симфонию вкусов, которая никого не оставит равнодушным.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, банка консервированных ананасов (кусочками), спелый авокадо, стебель лука-порея (светлая часть) и майонез для заправки. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек сок. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками такого же размера. Лук-порей нашинкуйте тонкими кольцами. Все ингредиенты аккуратно смешайте в миске, заправьте майонезом по вкусу. Установите на тарелку кулинарное кольцо, плотно наполните его салатом, разровняйте и аккуратно снимите кольцо. Для красоты можно украсить веточкой зелени или несколькими кусочками ананаса. Подавайте сразу же, пока авокадо не потемнел!

