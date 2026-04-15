15 апреля 2026 в 13:17

Салат «Ловелас» — без мяса, но такой вкусный: слоеный и тает во рту у всех гостей

Если хочется приготовить что-то быстро, эффектно и без лишнего мяса, салат «Ловелас» — находка. Он сытный, яркий и идеально подходит для праздничного стола или будничного ужина, при этом не придется переживать, что его будут доедать неделями.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • шампиньоны — 400 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сыр — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — по вкусу;
  • кунжут — щепотка;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель и морковь, натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами и вместе с грибами слегка обжарьте до золотистой корочки. Сыр натрите, смешайте с измельченным чесноком.

Собираем салат слоями: картофель, грибы с луком, сыр с чесноком, морковь, сеточка майонеза и посыпка кунжутом. Салат получается слоеным, ароматным и очень пикантным — гости обязательно попросят добавки!

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Капуста на все случаи жизни: варим, жарим, тушим, запекаем — 4 рецепта
Марина Макарова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
