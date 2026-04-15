Салат «Ловелас» — без мяса, но такой вкусный: слоеный и тает во рту у всех гостей

Если хочется приготовить что-то быстро, эффектно и без лишнего мяса, салат «Ловелас» — находка. Он сытный, яркий и идеально подходит для праздничного стола или будничного ужина, при этом не придется переживать, что его будут доедать неделями.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

шампиньоны — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — по вкусу;

кунжут — щепотка;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель и морковь, натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами и вместе с грибами слегка обжарьте до золотистой корочки. Сыр натрите, смешайте с измельченным чесноком.

Собираем салат слоями: картофель, грибы с луком, сыр с чесноком, морковь, сеточка майонеза и посыпка кунжутом. Салат получается слоеным, ароматным и очень пикантным — гости обязательно попросят добавки!

