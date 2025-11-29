Салат «Грибная поляна» готовлю на Новый год и не только: выглядит потрясающе, простой и очень вкусный

Салат «Грибная поляна» готовлю на Новый год и не только: выглядит потрясающе, простой и очень вкусный. Этот салат стал главным украшением нашего праздничного стола — все гости в восторге от его нежного вкуса и эффектного вида! Готовится проще простого, а результат выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Идеальное сочетание слоев и текстур — хрустящие грибы, сочная морковь и нежное мясо.

Берем: шампиньоны маринованные — 1 банка, зеленый лук и укроп, вареное мясо (курица или говядина) — 200 г, морковь по-корейски — 200 г, твердый сыр — 200 г, картофель отварной — 3 шт., огурцы маринованные — 3 шт., майонез для пропитки.

В подходящую кастрюльку выкладываю грибы шляпками вниз — это будет верх салата после переворачивания. Затем слоями: свежую зелень, мелко нарезанный картофель, маринованные огурцы, нежное мясо, сочную корейскую морковь и завершаю тертым сыром. Каждый слой аккуратно утрамбовываю и промазываю майонезом. Секрет: дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа под грузом — тогда слои хорошо пропитаются, и он будет легко переворачиваться. Аккуратно переворачиваю кастрюлю на плоское блюдо — и перед гостями предстает настоящая грибная полянка!

