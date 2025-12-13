Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской

Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской. Этот салат — мечта для тех, кто любит морепродукты и следит за питанием. Нежные креветки и кальмары, свежие овощи и легкая цитрусовая заправка создают вкус, который напоминает о морском бризе, а калорийность всего 88 ккал на 100 граммов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г очищенных креветок (можно замороженных), 100 г филе кальмара, 2 яйца, 1 свежий огурец, 1 небольшая красная луковица, пучок салатных листьев (айсберг, романо), 50 г маложирного твердого сыра (около 17%), 50 г свежего укропа, 2 ст. л. натурального йогурта без добавок, сок половины лимона и 2 ч. л. соевого соуса.

Креветки и кальмары отварите до готовности (креветки — 2–3 минуты в кипящей воде, кальмар — 1–2 минуты, чтобы остался нежным). Очистите креветки, крупные разрежьте пополам. Кальмара нарежьте тонкими кольцами или соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурец и красный лук нарежьте тонкой соломкой. Укроп мелко порубите. Сыр натрите на мелкой терке. Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте йогурт, соевый соус, лимонный сок и половину нарезанного укропа. Все хорошо перемешайте.

В большой салатнице соедините креветки, кальмара, яйца, огурец, лук и оставшийся укроп. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Салатные листья промойте, обсушите и порвите руками на крупные куски. Разложите их по тарелкам. Сверху выложите порцию салата с морепродуктами. Посыпьте каждую порцию тертым сыром и для красоты украсьте несколькими целыми креветками.

