Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:30

Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской. Этот салат — мечта для тех, кто любит морепродукты и следит за питанием. Нежные креветки и кальмары, свежие овощи и легкая цитрусовая заправка создают вкус, который напоминает о морском бризе, а калорийность всего 88 ккал на 100 граммов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г очищенных креветок (можно замороженных), 100 г филе кальмара, 2 яйца, 1 свежий огурец, 1 небольшая красная луковица, пучок салатных листьев (айсберг, романо), 50 г маложирного твердого сыра (около 17%), 50 г свежего укропа, 2 ст. л. натурального йогурта без добавок, сок половины лимона и 2 ч. л. соевого соуса.

Креветки и кальмары отварите до готовности (креветки — 2–3 минуты в кипящей воде, кальмар — 1–2 минуты, чтобы остался нежным). Очистите креветки, крупные разрежьте пополам. Кальмара нарежьте тонкими кольцами или соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурец и красный лук нарежьте тонкой соломкой. Укроп мелко порубите. Сыр натрите на мелкой терке. Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте йогурт, соевый соус, лимонный сок и половину нарезанного укропа. Все хорошо перемешайте.

В большой салатнице соедините креветки, кальмара, яйца, огурец, лук и оставшийся укроп. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Салатные листья промойте, обсушите и порвите руками на крупные куски. Разложите их по тарелкам. Сверху выложите порцию салата с морепродуктами. Посыпьте каждую порцию тертым сыром и для красоты украсьте несколькими целыми креветками.

Ранее мы готовили мексиканский фахитос. Печем курицу с овощами и заворачиваем в тортилью.

Проверено редакцией
Читайте также
С этим салатом все едят свеклу: «Рубиновый бриллиант» с сыром фета — хоть на бутерброд, хоть на праздничный стол
Общество
С этим салатом все едят свеклу: «Рубиновый бриллиант» с сыром фета — хоть на бутерброд, хоть на праздничный стол
Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса
Общество
Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса
Кальмары и гранат: неожиданное, но идеальное сочетание
Семья и жизнь
Кальмары и гранат: неожиданное, но идеальное сочетание
Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени
Общество
Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени
Две ложки в куриный суп: такое кремовое и нежное блюдо полюбила вся семья — этот супчик исчезает кастрюлями
Общество
Две ложки в куриный суп: такое кремовое и нежное блюдо полюбила вся семья — этот супчик исчезает кастрюлями
салаты
креветки
кальмары
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора уличили в мошенничестве и объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.