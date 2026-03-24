Салат «Царь Горох» за 2 минуты: бюджетный хит, который выручит в любой вечер

Когда в холодильнике есть баночка зеленого горошка, ужин уже наполовину готов. Этот простой салат собирается буквально за пару минут, а вкус получается ярким и домашним. Отличный вариант, когда не хочется долго стоять у плиты, но хочется чего-то свежего и сытного.

Ингредиенты:

зеленый горошек — 1 банка;

красный лук — 1/2 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

маринованные огурцы — 2 шт.;

нерафинированное подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление

Сначала слейте жидкость с горошка и переложите его в миску. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте к основе. Красный лук нашинкуйте тонкими полукольцами, огурцы — аккуратными брусочками. Все соедините, заправьте ароматным маслом и перемешайте.

Соль, как правило, не нужна — ее хватает в огурцах и горошке. По желанию добавьте вареное яйцо или немного картофеля — салат станет еще сытнее и мягче. А щепотка перца или капля горчицы придадут пикантности.

