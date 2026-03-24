24 марта 2026 в 07:15

Салат «Царь Горох» за 2 минуты: бюджетный хит, который выручит в любой вечер

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда в холодильнике есть баночка зеленого горошка, ужин уже наполовину готов. Этот простой салат собирается буквально за пару минут, а вкус получается ярким и домашним. Отличный вариант, когда не хочется долго стоять у плиты, но хочется чего-то свежего и сытного.

Ингредиенты:

  • зеленый горошек — 1 банка;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • нерафинированное подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление

Сначала слейте жидкость с горошка и переложите его в миску. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте к основе. Красный лук нашинкуйте тонкими полукольцами, огурцы — аккуратными брусочками. Все соедините, заправьте ароматным маслом и перемешайте.

Соль, как правило, не нужна — ее хватает в огурцах и горошке. По желанию добавьте вареное яйцо или немного картофеля — салат станет еще сытнее и мягче. А щепотка перца или капля горчицы придадут пикантности.

Ранее сообщалось, что даже дорогой кусок мяса легко испортить неправильной готовкой. Но есть простые техники, которые превращают любой отруб в нежное, сочное блюдо.

Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Марина Макарова
