20 марта 2026 в 17:15

Мягкое мясо без усилий — три простых приема, которые используют шеф-повара дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже дорогой кусок мяса легко испортить неправильной готовкой. Но есть простые техники, которые превращают любой отруб в нежное, сочное блюдо. Они подходят как для дорогой говядины, так и для бюджетной свинины, а результат дома будет почти ресторанным.

Ингредиенты для маринадов:

  • мясо (говядина, свинина или птица) — 1 кг;
  • репчатый лук — 3–4 шт. (300–400 г);
  • соль — 1/4 стакана (50–60 г);
  • вода чистая — 1 л;
  • тимьян, розмарин, лавровый лист — по 1–2 веточки;
  • горчица столовая — 2–3 ст. л. (30–45 г);
  • любимые специи — по вкусу.

Приготовление

Для мягкости недорогих кусочков используйте луковую кашицу: натрите лук на терке, добавьте специи и обильно покройте мясо. Минимальное время маринования — 3 часа. Для свинины отлично работает рассол: растворите соль в воде, добавьте травы, полностью погрузите мясо на 2 часа в холодильник. Быстрое решение — горчичный маринад: отбейте порционные куски, нанесите тонкий слой горчицы и оставьте на 20 минут. После этих приемов мясо становится сочным, нежным и буквально тает во рту, сохраняя аромат специй.

Проверено редакцией
Марина Макарова
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

