С таким рулетом и торта не нужно! Даже теста не замешиваю — вкуснота!

С таким рулетом и торта не нужно! Даже теста не замешиваю — вкуснота!

Творожный рулет с персиками — вкуснее торта без хлопот! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с тестом. Нежный творожный крем, сочные персики и хрустящий лаваш создают потрясающий вкус, а готовится все за 15 минут!

Проще не бывает:

Разомните 400 г творога вилкой, добавьте 2 яйца и 80 г сахара — масса должна стать гладкой. Консервированные персики (450 г) обсушите и нарежьте ломтиками.

Лаваш разложите на столе, смажьте творожной начинкой, оставив 2 см с одного края. Выложите персики, посыпьте рублеными фисташками (если любите хруст).

Аккуратно сверните рулет, смажьте взбитым яйцом со сметаной для румяной корочки. Выпекайте 20 минут при 180 °C — лаваш станет хрустящим, а начинка — нежной.

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