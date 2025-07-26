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26 июля 2025 в 17:51

Рулетики из крабовых палочек — секрет идеальной закуски на любой праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите удивить гостей и добавить разнообразия в праздничное меню, попробуйте эти простые и вкусные рулетики из крабовых палочек с сыром. Рецепт займет всего 30 минут, а результат точно понравится всем.

Ингредиенты (на 5 порций)

  • Крабовые палочки — 120 г
  • Сыр — 100–150 г
  • Майонез — 4–6 ст. л.
  • Зелень мяты или укропа — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Мелко порубите зелень мяты или укропа.
  3. В миске смешайте сыр, зелень и майонез до однородной массы.
  4. Аккуратно разверните крабовые палочки в пласт.
  5. Равномерно распределите сырную начинку по поверхности крабовых палочек.
  6. Осторожно сверните рулетики и нарежьте каждый на 2–4 части в зависимости от размера.

Советы

Для яркого вкуса можно добавить мелко нарезанный чеснок или любимые специи. Такая закуска отлично впишется в любое праздничное меню, включая новогодние торжества 2025 года.

Рулетики из крабовых палочек с сыром — простой и вкусный способ порадовать близких и гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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