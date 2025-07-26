Рулетики из крабовых палочек — секрет идеальной закуски на любой праздник

Если вы хотите удивить гостей и добавить разнообразия в праздничное меню, попробуйте эти простые и вкусные рулетики из крабовых палочек с сыром. Рецепт займет всего 30 минут, а результат точно понравится всем.
Ингредиенты (на 5 порций)
- Крабовые палочки — 120 г
- Сыр — 100–150 г
- Майонез — 4–6 ст. л.
- Зелень мяты или укропа — по вкусу
Приготовление
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Мелко порубите зелень мяты или укропа.
- В миске смешайте сыр, зелень и майонез до однородной массы.
- Аккуратно разверните крабовые палочки в пласт.
- Равномерно распределите сырную начинку по поверхности крабовых палочек.
- Осторожно сверните рулетики и нарежьте каждый на 2–4 части в зависимости от размера.
Советы
Для яркого вкуса можно добавить мелко нарезанный чеснок или любимые специи. Такая закуска отлично впишется в любое праздничное меню, включая новогодние торжества 2025 года.
Рулетики из крабовых палочек с сыром — простой и вкусный способ порадовать близких и гостей. Попробуйте и убедитесь сами!
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов!