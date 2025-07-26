Рулетики из крабовых палочек — секрет идеальной закуски на любой праздник

Если вы хотите удивить гостей и добавить разнообразия в праздничное меню, попробуйте эти простые и вкусные рулетики из крабовых палочек с сыром. Рецепт займет всего 30 минут, а результат точно понравится всем.

Ингредиенты (на 5 порций)

Крабовые палочки — 120 г

Сыр — 100–150 г

Майонез — 4–6 ст. л.

Зелень мяты или укропа — по вкусу

Приготовление

Натрите сыр на мелкой терке. Мелко порубите зелень мяты или укропа. В миске смешайте сыр, зелень и майонез до однородной массы. Аккуратно разверните крабовые палочки в пласт. Равномерно распределите сырную начинку по поверхности крабовых палочек. Осторожно сверните рулетики и нарежьте каждый на 2–4 части в зависимости от размера.

Советы

Для яркого вкуса можно добавить мелко нарезанный чеснок или любимые специи. Такая закуска отлично впишется в любое праздничное меню, включая новогодние торжества 2025 года.

Рулетики из крабовых палочек с сыром — простой и вкусный способ порадовать близких и гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов!