Кучмачи по-домашнему: грузинский огонь в вашей сковороде!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, то сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.
Секрет кучмачи — в идеальном сочетании нежных потрошков, кисло-сладкого гранатового сока и жгучих специй. Это блюдо готовится быстро, но получается настолько вкусным, что кажется, будто вы провели на кухне целый день!
Ингредиенты:
- 300 г куриных желудочков;
- 300 г куриной печени;
- 300 г индюшиных сердечек;
- 400 мл гранатового сока;
- 4 луковицы;
- 3–4 зубчика чеснока;
- 2 острых перчика;
- соль, хмели-сунели, черный перец;
- гранатовые зерна и зелень для подачи.
Сначала обжариваем желудочки и сердечки 5 минут, затем добавляем печень и жарим еще 2 минуты. Вливаем половину гранатового сока и тушим 15–20 минут. Отдельно пассеруем лук, соединяем с потрохами, добавляем специи, чеснок, перец и оставшийся сок. Тушим до испарения жидкости.
Подаем, украсив зернами граната и свежей зеленью. Это блюдо прекрасно сочетается с лавашом или отварным картофелем. Приятного аппетита!
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