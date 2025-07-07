Кучмачи по-домашнему: грузинский огонь в вашей сковороде!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, то сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.

Секрет кучмачи — в идеальном сочетании нежных потрошков, кисло-сладкого гранатового сока и жгучих специй. Это блюдо готовится быстро, но получается настолько вкусным, что кажется, будто вы провели на кухне целый день!

Ингредиенты:

300 г куриных желудочков;

300 г куриной печени;

300 г индюшиных сердечек;

400 мл гранатового сока;

4 луковицы;

3–4 зубчика чеснока;

2 острых перчика;

соль, хмели-сунели, черный перец;

гранатовые зерна и зелень для подачи.

Сначала обжариваем желудочки и сердечки 5 минут, затем добавляем печень и жарим еще 2 минуты. Вливаем половину гранатового сока и тушим 15–20 минут. Отдельно пассеруем лук, соединяем с потрохами, добавляем специи, чеснок, перец и оставшийся сок. Тушим до испарения жидкости.

Подаем, украсив зернами граната и свежей зеленью. Это блюдо прекрасно сочетается с лавашом или отварным картофелем. Приятного аппетита!

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