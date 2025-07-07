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07 июля 2025 в 20:37

Кучмачи по-домашнему: грузинский огонь в вашей сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, то сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.

Секрет кучмачи — в идеальном сочетании нежных потрошков, кисло-сладкого гранатового сока и жгучих специй. Это блюдо готовится быстро, но получается настолько вкусным, что кажется, будто вы провели на кухне целый день!

Ингредиенты:

  • 300 г куриных желудочков;
  • 300 г куриной печени;
  • 300 г индюшиных сердечек;
  • 400 мл гранатового сока;
  • 4 луковицы;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • 2 острых перчика;
  • соль, хмели-сунели, черный перец;
  • гранатовые зерна и зелень для подачи.

Сначала обжариваем желудочки и сердечки 5 минут, затем добавляем печень и жарим еще 2 минуты. Вливаем половину гранатового сока и тушим 15–20 минут. Отдельно пассеруем лук, соединяем с потрохами, добавляем специи, чеснок, перец и оставшийся сок. Тушим до испарения жидкости.

Подаем, украсив зернами граната и свежей зеленью. Это блюдо прекрасно сочетается с лавашом или отварным картофелем. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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