Рулетики для завтрака и праздника: просто беру лаваш и еще пару ингредиентов — вкуснейшая закуска на столе

Рулетики для завтрака и праздника: просто беру лаваш и еще пару ингредиентов — вкуснейшая закуска на столе

Эти рулетики — моя палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить эффектную закуску для гостей. Они выглядят нарядно, их удобно есть, а готовятся из самых простых продуктов.

Предлагаю два проверенных варианта. Для рулетиков со шпротами разминаю вилкой банку шпрот, добавляю два натертых яйца, 100 граммов тертого сыра, соленый огурец соломкой и укроп. Заправляю майонезом и равномерно распределяю по лавашу. Для второго варианта использую банку сайры или тунца, три натертых яйца, мелко порубленное авокадо и лук. Смешиваю с майонезом и перцем. Обе начинки выкладываю на лаваш, плотно сворачиваю рулетом и заворачиваю в пленку. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаю острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.