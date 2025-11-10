Салат «Анастасия»: простой рецепт вкуснятины к ужину или праздничному столу

Салат «Анастасия» — это потрясающее сочетание нежных и хрустящих текстур с ярким вкусом, который никого не оставит равнодушным. Рассказываем о простом рецепте вкуснятины к ужину или праздничному столу.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г ветчины, 400 г пекинской капусты, 250 г моркови по-корейски, 3 яйца для блинчиков, майонез для заправки. Курицу и ветчину нарежьте соломкой, пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Яйца взбейте с щепоткой соли и обжарьте на сковороде как тонкие блинчики, затем остудите и нарежьте соломкой. Все ингредиенты, кроме яичных блинчиков, соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. При подаче украсьте салат сверху нарезанными яичными блинчиками.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание нежности курицы и ветчины, хруста пекинской капусты, пикантной остроты моркови по-корейски и деликатного яичного вкуса. Майонез объединяет все компоненты в единую композицию, а яичные блинчики добавляют визуальной привлекательности и нежности. Салат получается сытным, но при этом легким и свежим.

