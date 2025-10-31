Салат из 2 ингредиентов, не считая майонеза: сочетание — бомба, вы будете удивлены, как это вкусно

Приготовьте невероятно простой и вкусный салат всего из 2 ингредиентов, не считая майонеза. Вы будете удивлены, насколько это вкусно, сочетание продуктов — просто бомба! Можно есть просто так или выложить на тарталетки.

Вам понадобится: 300 г твердого сыра, 1 банка консервированных ананасов (500 г), 4–5 столовых ложек майонеза. Сыр натрите на крупной терке, ананасы нарежьте небольшими кубиками, предварительно слив сироп. Смешайте ингредиенты в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: нежная солоноватая сырная основа идеально сочетается со сладковатыми ананасами, а майонез объединяет эти контрастные вкусы в гармоничную композицию. Тропическая сладость ананасов смягчает насыщенный вкус сыра, создавая освежающее и нежное сочетание. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным решением для быстрого фуршета или семейного ужина!

