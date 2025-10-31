Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:46

Салат из 2 ингредиентов, не считая майонеза: сочетание — бомба, вы будете удивлены, как это вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно простой и вкусный салат всего из 2 ингредиентов, не считая майонеза. Вы будете удивлены, насколько это вкусно, сочетание продуктов — просто бомба! Можно есть просто так или выложить на тарталетки.

Вам понадобится: 300 г твердого сыра, 1 банка консервированных ананасов (500 г), 4–5 столовых ложек майонеза. Сыр натрите на крупной терке, ананасы нарежьте небольшими кубиками, предварительно слив сироп. Смешайте ингредиенты в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: нежная солоноватая сырная основа идеально сочетается со сладковатыми ананасами, а майонез объединяет эти контрастные вкусы в гармоничную композицию. Тропическая сладость ананасов смягчает насыщенный вкус сыра, создавая освежающее и нежное сочетание. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным решением для быстрого фуршета или семейного ужина!

Ранее стало известно, как приготовить салат с сосисками и солеными огурцами, который может заменить полноценный обед.

Читайте также
Слоеный салат «Карнавал» с крабовыми палочками: выглядит как селедка под шубой, но в 10 раз нежнее
Общество
Слоеный салат «Карнавал» с крабовыми палочками: выглядит как селедка под шубой, но в 10 раз нежнее
Удивите гостей: мимоза, сельдь под шубой, другие салаты в новой подаче
Семья и жизнь
Удивите гостей: мимоза, сельдь под шубой, другие салаты в новой подаче
Проще не бывает: хрустящая закуска, которая покорит вашу семью
Семья и жизнь
Проще не бывает: хрустящая закуска, которая покорит вашу семью
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
салаты
закуски
рецепты
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат из 2 ингредиентов, не считая майонеза: сочетание — бомба, вы будете удивлены, как это вкусно Приготовьте невероятно простой и вкусный салат всего из 2 ингредиентов, не считая майонеза. Вы будете удивлены, насколько это вкусно, сочетание продуктов — просто бомба! Можно есть просто так или выложить на тарталетки.
300 г твердого сыра
1 банка консервированных ананасов (500 г)
4-5 столовых ложек майонеза
>
Сыр натрите на крупной терке, ананасы нарежьте небольшими кубиками, предварительно слив сироп.
Смешайте ингредиенты в салатнице и заправьте майонезом.
Дайте салату настояться 15-20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.