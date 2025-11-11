Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 06:02

Фарш и лаваш превращаю в сочные синнабоны — эти ленивые мясные булочки стали нашим любимым завтраком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти синнабоны — настоящее спасение, когда нужно накормить семью сытно и вкусно, а времени на готовку совсем нет. Всего 15 минут на подготовку — и можно заниматься своими делами, пока ужин готовится в духовке.

Для синнабонов мне понадобится: тонкий лаваш (1 шт.), фарш (400 г), яйца (3 шт.), кефир (200 мл), сыр (100 г), соль, перец, зелень.

Фарш заранее подготавливаю: смешиваю с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Равномерно распределяю фарш тонким слоем по всей поверхности лаваша — важно не делать слой слишком толстым, иначе не свернется. Аккуратно сворачиваю лаваш в плотный рулет. Нарезаю рулет на кусочки толщиной 3–4 см. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Выкладываю рулетики срезом вверх, слегка прижимаю их друг к другу. В миске взбиваю яйца с кефиром, солью и перцем. Заливаю этой смесью рулетики, чтобы она покрыла их примерно наполовину. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

