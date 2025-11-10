Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:53

Свиная вырезка в шубке из фисташки — мой личный фаворит к праздничному столу: гости в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо выглядит настолько эффектно, что его не стыдно подать на любой праздник. При этом готовится оно нереально просто — главное знать несколько секретов.

Для блюда мне понадобится: свиная вырезка (1 кг), чернослив без косточек (100 г), фисташки (70 г), сливочное масло (40 г), чеснок (3-4 зубчика), перец чили, соль, перец.

Свиную вырезку промываю, обсушиваю и делаю глубокий надрез по всей длине, не прорезая до конца — должен получиться «карман». Чеснок пропускаю через пресс, смешиваю с размягченным сливочным маслом, солью, перцем и щепоткой чили. Этой смесью натираю вырезку снаружи и внутри надреза. Чернослив нарезаю тонкими полосками, фисташки мелко рублю. Начиняю «карман» в мясе черносливом и фисташками, равномерно распределяя начинку. Закалываю края зубочистками или перевязываю кулинарной нитью. Оставшиеся фисташки мелко дроблю и обваливаю в них мясо со всех сторон, слегка вдавливая орехи в поверхность. Выкладываю вырезку в форму для запекания. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 45–60 минут (в зависимости от желаемой степени прожарки). Даю мясу отдохнуть 10–15 минут под фольгой перед нарезкой. Подаю, нарезав толстыми ломтиками, чтобы была видна начинка.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
Турецкий тава-кебаб: готовлю мясо и гарнир в одной форме — ужин без лишних хлопот и грязной посуды
Общество
Турецкий тава-кебаб: готовлю мясо и гарнир в одной форме — ужин без лишних хлопот и грязной посуды
Вкусный ужин из обычной капусты. Шахлет, или по-нашему голубцы! Готовим без возни и танцев с бубном
Общество
Вкусный ужин из обычной капусты. Шахлет, или по-нашему голубцы! Готовим без возни и танцев с бубном
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
Семья и жизнь
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
Роспотребнадзор проверит информацию о продаже в РФ опасного ореха
Общество
Роспотребнадзор проверит информацию о продаже в РФ опасного ореха
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
Общество
В ГД просят запретить продажу психоактивных орехов на маркетплейсах
еда
мясо
орехи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.