Бывшая первая ракетка мира подала на развод с футболистом

Бывшая первая ракетка мира подала на развод с футболистом Теннисистка Иванович официально подала на развод с футболистом Швайнштайгером

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович официально подала на развод с футболистом экс-чемпионом мира в составе сборной ФРГ Бастианом Швайнштайгером, сообщает Bild. Отмечается, что решение было принято после девяти лет брака.

Иванович обратилась в мюнхенский суд с иском, одновременно подав прошение в Пальме-де-Майорке о выплате алиментов детям. Сам Швайнштайгер недавно появился на публике вместе с новой спутницей.

Как сообщалось, 38-летняя Иванович и 41-летний Швайнштайгер с февраля проживают отдельно друг от друга. Ана живет в родном Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео.

Папарацци в Лос-Анджелесе запечатлели на фото бывшую теннисистку Анну Курникову, которая находится в ожидании четвертого ребенка от своего возлюбленного Энрике Иглесиаса. Курникова забирала своего сына со школы.

Отмечается, что о возможной беременности спортсменки сообщалось в августе. Журналисты со ссылкой на источники в близком окружении Курниковой заявили, что пополнение ожидается в конце этого года.