03 декабря 2025 в 13:55

Помните шоколадную колбасу из детства — ее легко приготовить: вот проверенный рецепт, чтобы порадовать семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта шоколадная колбаска — тот самый вкус, который возвращает в беззаботное детство. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и ароматные орехи создают идеальную комбинацию. Десерт готовится без выпечки и становится настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое к чаю.

Готовлю я так: 300 граммов печенья ломаю руками на небольшие кусочки или измельчаю скалкой — важно сохранить текстуру. 50 граммов фундука слегка обжариваю на сухой сковороде и крупно рублю. В миске смешиваю печенье и орехи, добавляю 15 граммов какао. 70 граммов сливочного масла растапливаю и смешиваю со 180 граммами сгущенки. Заливаю сухую смесь жидкими ингредиентами и тщательно перемешиваю. Формирую колбаску, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой — получается именно так, как когда-то готовили наши бабушки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Дмитрий Демичев
