Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:25

В Госдуме объяснили, почему Уиткофф отменил встречу с Зеленским

Депутат Журавлев: Россию и США не интересует мнение Украины о мирном процессе

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф не стал встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским после визита в Москву, так как мнение Киева не интересует Вашингтон, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, урегулирование украинского конфликта лежит в плоскости российско-американских отношений.

На обратном пути из Москвы Уиткофф и [зять Дональда Трампа Джаред] Кушнер не стали останавливаться в Женеве, где их ждал Зеленский. Ни главу киевского правящего режима, ни европейцев, которые настаивают на продолжении войны до последнего украинца, больше никто ни о чем спрашивать не намерен, — подчеркнул Журавлев.

По его мнению, участие Украины и ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона для заключения мира вовсе не требуется.

Украина — лишь инструмент, а Европа — наблюдатель. Теперь все будет зависеть от того, насколько нам [с США] удастся сблизить позиции. Судя по реакции президентского помощника Юрия Ушакова, начало положено и перспективы неплохие, — добавил депутат.

Переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом прошли в ночь на 3 декабря. Во встрече в Кремле принял участие Джаред Кушнер, что некоторые аналитики расценили как проверку дипломатических возможностей политика.

Украина
Россия
США
переговоры
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Олеся Казакова
О. Казакова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.