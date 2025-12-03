В Госдуме объяснили, почему Уиткофф отменил встречу с Зеленским Депутат Журавлев: Россию и США не интересует мнение Украины о мирном процессе

Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф не стал встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским после визита в Москву, так как мнение Киева не интересует Вашингтон, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, урегулирование украинского конфликта лежит в плоскости российско-американских отношений.

На обратном пути из Москвы Уиткофф и [зять Дональда Трампа Джаред] Кушнер не стали останавливаться в Женеве, где их ждал Зеленский. Ни главу киевского правящего режима, ни европейцев, которые настаивают на продолжении войны до последнего украинца, больше никто ни о чем спрашивать не намерен, — подчеркнул Журавлев.

По его мнению, участие Украины и ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона для заключения мира вовсе не требуется.

Украина — лишь инструмент, а Европа — наблюдатель. Теперь все будет зависеть от того, насколько нам [с США] удастся сблизить позиции. Судя по реакции президентского помощника Юрия Ушакова, начало положено и перспективы неплохие, — добавил депутат.

Переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом прошли в ночь на 3 декабря. Во встрече в Кремле принял участие Джаред Кушнер, что некоторые аналитики расценили как проверку дипломатических возможностей политика.