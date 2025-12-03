Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:32

Страны Запада пригласили присоединиться к экспроприации российских активов

Фон дер Ляйен призвала западные страны присоединиться к экспроприации активов

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Урсула фон дер Ляйен призвала западные страны поддержать европейскую инициативу по использованию российских активов для финансирования Украины по схеме «репарационного кредита», сообщает ТАСС. Еврокомиссия рассчитывает продвинуть этот план на декабрьском саммите ЕС.

Еврокомиссия намерена создать структуру, которая позволит приглашать к участию в «репарационном кредите» Украине другие страны, которые тоже имеют активы РФ и которые могут включиться в финансирование Украины, — сказала фон дер Ляйен.

Она представила инициативу как инструмент для снижения финансовых рисков стран Евросоюза. Еврокомиссия намерена добиваться утверждения плана на саммите ЕС 18–19 декабря, хотя ряд государств, включая Бельгию и Венгрию, выступают против предложенной схемы.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что экспроприация замороженных активов России может обернуться катастрофой для Европы. Министр добавил, что Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Украину в 2026–2027 годах, но предложение использовать для этого доходы от российских активов он назвал худшим из возможных.

замороженные активы
российские активы
экспроприация
Россия
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.