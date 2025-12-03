Страны Запада пригласили присоединиться к экспроприации российских активов

Урсула фон дер Ляйен призвала западные страны поддержать европейскую инициативу по использованию российских активов для финансирования Украины по схеме «репарационного кредита», сообщает ТАСС. Еврокомиссия рассчитывает продвинуть этот план на декабрьском саммите ЕС.

Еврокомиссия намерена создать структуру, которая позволит приглашать к участию в «репарационном кредите» Украине другие страны, которые тоже имеют активы РФ и которые могут включиться в финансирование Украины, — сказала фон дер Ляйен.

Она представила инициативу как инструмент для снижения финансовых рисков стран Евросоюза. Еврокомиссия намерена добиваться утверждения плана на саммите ЕС 18–19 декабря, хотя ряд государств, включая Бельгию и Венгрию, выступают против предложенной схемы.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что экспроприация замороженных активов России может обернуться катастрофой для Европы. Министр добавил, что Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Украину в 2026–2027 годах, но предложение использовать для этого доходы от российских активов он назвал худшим из возможных.