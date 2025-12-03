Белый дом ответил на критику певицы словами из ее же песни

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон ответила актрисе и певице Сабрине Карпентер на критику использования ее песни в ролике о задержаниях нелегальных мигрантов, процитировав строки из другой композиции исполнительницы, сообщает портал TMZ. Накануне Карпентер призналась, что считает видео с треком Juno отвратительным.

Вот «короткое и приятное» сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих больных монстров, глупый или, может быть, медлительный? — заявила Джексон.

Словосочетание Short n' Sweet («короткий и приятный») совпадает с названием шестого альбома артистки. Цитата о «глупом или медлительном» взята из припева ее хита Manchild.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике сомалийских иммигрантов и конгрессвумен Ильхан Омар, назвав иммигрантов «отбросами», которые не работают и обходятся бюджету в миллиарды долларов. Заявление прозвучало на фоне ужесточения миграционной политики администрации США.