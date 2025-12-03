Вассерман рассказал, почему Трампу выгодно избавиться от Украины Вассерман: Трампу выгодно избавиться от Украины как от токсичного актива

Судьба Украины уже предрешена, и рано или поздно ее существование завершится, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По его словам, президенту США Дональду Трампу больше не выгодно взаимодействие с этой страной.

Трампу выгодно избавиться от Украины как от токсичного актива. Я очень сильно надеюсь, что ему это удастся, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, сегодня противником России в украинском конфликте является не столько Киев, сколько страны НАТО, которые используют Украину в своих целях.

Мы ведем бои на истощение Альянса и делаем это весьма успешно, — указал Вассерман.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил значимость переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа в Кремле. Эта встреча стала уверенным и решительным шагом к миру, считает парламентарий. При этом, по его словам, в переговорном процессе по Украине остается много вопросов, но у сторон есть все шансы на их разрешение.