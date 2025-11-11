Когда хочется остренького, готовлю хе — корейский салат с говядиной и хитрым маринадом

Этот салат — настоящий взрыв вкусов! Острая маринованная говядина, хрустящие грибы и ароматная кинза создают тот самый аутентичный корейский вкус, который невозможно забыть.

Для салата мне понадобится: говядина (700 г), грибы муэр (3 брикета), кинза (70 г), красный лук (3 шт.), корейская морковь (150 г), чеснок (5 зубчиков), уксусная эссенция (0,5 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соевый соус (3 ст. л.), смесь перцев (0,5 ч. л.), сухая аджика (0,5 ч. л.), подсолнечное масло (60 мл).

Говядину промораживаю 1–2 часа, чтобы было легче нарезать, и режу очень тонкими пластинами поперек волокон. Грибы муэр заливаю холодной водой на 20 минут для набухания, затем промываю и нарезаю полосками. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. В глубокой миске смешиваю уксусную эссенцию, сахар, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и аджику. Заливаю этим маринадом мясо, добавляю грибы и лук. Тщательно перемешиваю и оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут. В конце добавляю корейскую морковь и мелко нарезанную кинзу. Разогреваю подсолнечное масло до появления легкого дымка и заливаю им салат, быстро перемешивая. Подаю сразу же или даю настояться 10–15 минут в холодильнике.

