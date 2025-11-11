Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 05:02

Когда хочется остренького, готовлю хе — корейский салат с говядиной и хитрым маринадом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — настоящий взрыв вкусов! Острая маринованная говядина, хрустящие грибы и ароматная кинза создают тот самый аутентичный корейский вкус, который невозможно забыть.

Для салата мне понадобится: говядина (700 г), грибы муэр (3 брикета), кинза (70 г), красный лук (3 шт.), корейская морковь (150 г), чеснок (5 зубчиков), уксусная эссенция (0,5 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соевый соус (3 ст. л.), смесь перцев (0,5 ч. л.), сухая аджика (0,5 ч. л.), подсолнечное масло (60 мл).

Говядину промораживаю 1–2 часа, чтобы было легче нарезать, и режу очень тонкими пластинами поперек волокон. Грибы муэр заливаю холодной водой на 20 минут для набухания, затем промываю и нарезаю полосками. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. В глубокой миске смешиваю уксусную эссенцию, сахар, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и аджику. Заливаю этим маринадом мясо, добавляю грибы и лук. Тщательно перемешиваю и оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут. В конце добавляю корейскую морковь и мелко нарезанную кинзу. Разогреваю подсолнечное масло до появления легкого дымка и заливаю им салат, быстро перемешивая. Подаю сразу же или даю настояться 10–15 минут в холодильнике.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Семья и жизнь
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым
Общество
Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым
Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Общество
Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Готовлю «Берх» как на Кавказе: секрет наваристого супа, который обожает вся семья
Общество
Готовлю «Берх» как на Кавказе: секрет наваристого супа, который обожает вся семья
Если надоели запеканки и супы, готовлю лабскаус: проще некуда — закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество
Если надоели запеканки и супы, готовлю лабскаус: проще некуда — закинула в кастрюлю и отдыхай
еда
салаты
мясо
Корея
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, почему не стоит бояться психиатров
Русские корни, встреча с Путиным, помощь Украине: как живет Ди Каприо
«Все на своих двоих»: штурмовик раскрыл тайну освобождения Рыбного
К чему снится потеря зубов: опасные перемены и советы экспертов
Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Саратовскую область
Врач рассказала, из каких продуктов кальций усваивается хуже всего
В Словакии озвучили, что повлияет на затягивание украинского конфликта
Россиянам назвали товар, который нужно осторожно покупать на маркетплейсах
Назван новый геополитический союзник США
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Военэксперт ответил, на каких целях стоит сосредоточиться российской армии
Самойлова раскрыла детали брачного договора с Джиганом
Психолог предупредила об опасности распродаж в «черную пятницу»
Трамп пообещал снизить давление на российского союзника
Финэксперт назвала простой способ сэкономить при планировании отпуска
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Атака ВСУ на Саратовскую область 11 ноября: повреждения, что известно
Врач раскрыл пугающие факты о составе мясной колбасы
Ряд штрафов в России могут многократно увеличить
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.