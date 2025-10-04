Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:33

Рулет-улитка с капустой и яйцом. Этот завтрак съедят без ничего — никакой возни, все просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет-улитка с капустой и яйцом смотрится очень эффектно — такая большая аппетитная спираль с золотистой корочкой, а нарезаешь — и получаются идеальные порционные кусочки. Начинка из тушеной капусты с яйцом — это классика, которая никогда не надоедает. Она получается сочной, в меру сытной и очень домашней. Такой рулет я смело делаю и на обычный ужин, и когда жду гостей. Всегда разбирают мгновенно и обязательно просят рецепт!

Для основы нам понадобится простое дрожжевое тесто. Можно взять 500 г готового замороженного или замесить самому: 500 г муки, 1 стакан теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 50 мл растительного масла. Для начинки: половина небольшого вилка капусты (примерно 600–700 г), 3-4 вареных яйца, 1 луковица, соль, перец и немного сливочного масла для обжарки. Лук мелко режем, капусту шинкуем. Обжариваем лук до мягкости, добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости минут 15–20, в конце солим и перчим. Остужаем и смешиваем с рублеными вареными яйцами.

Тесто раскатываем в большой прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности, отступая от краев. Аккуратно и плотно сворачиваем тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Соединяем края, чтобы не выпадала начинка. Теперь самый интересный момент — сворачиваем наш длинный рулет по спирали, формируя «улитку». Аккуратно перекладываем его на противень, застеленный бумагой. Даем постоять 20 минут для расстойки, смазываем взбитым яйцом или молоком для румяности и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Подаем теплым!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку
Общество
Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку
Завтрак из пачки теста и капусты! Нежные треугольники с капустой и яйцом — как в Турции, только вкуснее!
Общество
Завтрак из пачки теста и капусты! Нежные треугольники с капустой и яйцом — как в Турции, только вкуснее!
Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество
Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!
Общество
Вкуснее мяса! Картофельно-капустные зразы с нежной серединкой! Ну очень вкусно!
ПП-пицца на курином тесте: богата белком и клетчаткой, надолго насыщает
Общество
ПП-пицца на курином тесте: богата белком и клетчаткой, надолго насыщает
капуста
ужины
перекусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.