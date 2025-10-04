Рулет-улитка с капустой и яйцом. Этот завтрак съедят без ничего — никакой возни, все просто и вкусно

Рулет-улитка с капустой и яйцом. Этот завтрак съедят без ничего — никакой возни, все просто и вкусно

Этот рулет-улитка с капустой и яйцом смотрится очень эффектно — такая большая аппетитная спираль с золотистой корочкой, а нарезаешь — и получаются идеальные порционные кусочки. Начинка из тушеной капусты с яйцом — это классика, которая никогда не надоедает. Она получается сочной, в меру сытной и очень домашней. Такой рулет я смело делаю и на обычный ужин, и когда жду гостей. Всегда разбирают мгновенно и обязательно просят рецепт!

Для основы нам понадобится простое дрожжевое тесто. Можно взять 500 г готового замороженного или замесить самому: 500 г муки, 1 стакан теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 50 мл растительного масла. Для начинки: половина небольшого вилка капусты (примерно 600–700 г), 3-4 вареных яйца, 1 луковица, соль, перец и немного сливочного масла для обжарки. Лук мелко режем, капусту шинкуем. Обжариваем лук до мягкости, добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости минут 15–20, в конце солим и перчим. Остужаем и смешиваем с рублеными вареными яйцами.

Тесто раскатываем в большой прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности, отступая от краев. Аккуратно и плотно сворачиваем тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Соединяем края, чтобы не выпадала начинка. Теперь самый интересный момент — сворачиваем наш длинный рулет по спирали, формируя «улитку». Аккуратно перекладываем его на противень, застеленный бумагой. Даем постоять 20 минут для расстойки, смазываем взбитым яйцом или молоком для румяности и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Подаем теплым!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.