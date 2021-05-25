Ртуть для Могерини: пенсионеры МВД рассылали по миру отравленные письма

Второй западный окружной военный суд вынес приговор бывшим сотрудникам краснодарского управления МВД, пенсионерам полиции Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову. По версии следствия, они отправляли в посольства иностранных государств, руководителям Евросоюза и НАТО десятки писем с приглашением на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма» на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. Однако вместо частиц крымской почвы в конвертах было токсичное соединение ртути. Силовики из столичного главка ФСБ считают, что подсудимые, обвиняемые в терроризме, контрабанде и незаконном обороте ядовитых веществ, хотели поссорить Россию с другими государствами. Обвиняемые не признали вину, один из них даже сравнивал дело с историей отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Яд вместо крымской земли

Суд приговорил бывшего сотрудника бухгалтерии управления ГУ МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, а подполковника полиции Дмитрия Красильникова, некогда работавшего в региональном отделе по борьбе с оргпреступностью, — к 14 годам. Ранее прокуратура запросила для них, соответственно, 18 и 16 лет лишения свободы. Им вменили несколько статей УК РФ: ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ), а также ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ).

Котоманова и Красильникова, которые познакомились ещё на службе, задержали в Краснодаре 17 июля 2019-го. Судебный процесс над ними начался в апреле 2021 года.

Как считают в ФСБ, в конце 2017-го — в начале 2018-го Котоманов изготовил около 200 писем, адресованных посольствам и дипмиссиям иностранных государств, а также руководителям НАТО и Евросоюза. Корреспонденция отправлялась от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. В конвертах вместо крымской земли был хлорид ртути, который вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а также поражение внутренних органов. В феврале 2018 года не менее 137 токсичных конвертов пришли по почте в диппредставительства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Румынии, Саудовской Аравии, США, Франции, Чехии и других стран.

По некоторым данным, злоумышленники отправляли письма из почтового отделения в Майкопе (там, по сведениям источников, близких к следствию, камеры наружного наблюдения зафиксировали автомобиль Красильникова), а первым адресатом якобы была занимавшая в 2018 году пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Таким образом фигуранты, как считает следствие, намеревались влиять на политику европейских государств и внешнюю политику России.

Часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, перехватили сотрудники «Почты России». Как сообщил на судебном заседании 13 мая глава Департамента службы безопасности почтовой службы Москвы и Подмосковья, около 30 подозрительных писем были найдены в сортировочном цеху. Впоследствии было решено вызвать ФСБ, и представители ведомства провели выемку.

Также на суде показания дала представительница Железняка. По её словам, официальные бланки парламентария хранятся в сейфе, доступ к которому имеется у самого депутата и нескольких его помощников. У каждого бланка есть свой номер, отображаемый в электронной базе, зайти в которую можно, только зная пароли. Документы, которые фигуранты дела рассылали от имени Железняка, его помощница назвала «неким подобием» бланка, добавив, что политик якобы не писал письма послам и представителям НАТО.

Ещё один свидетель, приближённый к Железняку, говорил о перехваченном им некоем о письме в дипмиссию Южной Кореи. Ему позвонили из посольства и поинтересовались, была ли отправлена от парламентария корреспонденция. Когда выяснилось, что ничего не было отправлено, сотрудники димписсии передали этому человеку письмо в полимерном пакете. После этого свидетель передал корреспонденцию в отдел МВД по Тверскому району Москвы. Этот эпизод, однако, подсудимым не вменялся.

В феврале 2018 года Железняк написал на своей странице в Facebook, что подавал заявление в это отделение полиции о необходимости проведения расследования по факту рассылки неизвестными фальшивых писем от его имени иностранным посольствам и зарубежным СМИ.

Выяснилось, что эти фальшивые письма рассылались в запечатанных почтовых конвертах с неким белым порошком, — отмечал депутат.

Также Железняк предупредил дипломатические представительства, что в случае получения подобного конверта его не рекомендуется вскрывать. Вместо этого необходимо вызвать полицию «для приобщения вещественных доказательств по возбуждаемому в этой связи уголовному делу».

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Причём тут Скрипаль?

Сами фигуранты дела вину не признают. По словам Котоманова, письма он получал от некоего Александра Жукова, который готов был выплатить до 30 тысяч рублей за отправку каждого конверта. Деньги вместе с корреспонденцией этот человек якобы передавал Дмитрию Красильникову, который после увольнения из МВД занимался охранным бизнесом и даже возглавлял ассоциацию детективных агентств Юга России, но в итоге разорился и стал нуждаться в финансах. Красильников утверждал, что не знал об опасном содержимом конвертов, которые он отвозил в Москву и раскладывал по почтовым ящикам.

Однако в ходе обыска дома у Котоманова были обнаружены различные химикаты и весы, в которых были найдены частицы хлорида ртути. Одна из знакомых бывшего сотрудника полицейской бухгалтерии рассказывала, что в начале 2019 года он якобы искал в продаже селитру, а также несколько раз привозил к ней домой большие запасы продовольствия, объясняя это «мировой нестабильностью».

По данным «Московского комсомольца», из СИЗО Котоманов пытался передать родственникам послание, в котором якобы сообщал, что его дело связано с историей Сергея Скрипаля. Племянница экс-полковника ГРУ Виктория сообщила, что не слышала от дяди «ни о каких Котомановых или Красильниковых из Краснодара». Однако незадолго до отравления её сестра Юлия ездила со своим молодым человеком на Кубань, а после отравления в Солсбери туда же летал её жених с матерью.

По некоторым сведениям, в соцсетях Котоманов был подписан на сообщества «Коммунистическая партия» и «Русский мир», а в друзьях у него были всего два аккаунта: заблокированная страница «Межрегионального объединения коммунистов» и профиль Александра Белого. Последний якобы пригласил фигуранта в чат, в котором состояло несколько жителей Краснодарского края, в том числе так называемые копатели. Они общались на тему оружия и взрывчатых веществ, но Котоманов там себя активно не проявлял.

Как писали журналисты «Московского комсомольца», под ником Александр Белый мог скрываться некий Александр Мановицкий из краснодарского подразделения организации «Русская община». Он, по сведениям издания, имел оружейный магазин и занимался гуманитарной помощью Донбассу. Однако, со слов этого человека, с Котомановым он последний раз общался в 2015 году, называя его «настоящим патриотом», но «очень ведомым» и имеющим шансы попасть под влияние тех, «кто видом благих намерений мог впутать его в какую-нибудь тёмную историю». Также Мановицкий отмечал, что фигурант дела о терроризме и контрабанде ядов имел отношение к запрещённой в России организации «Граждане СССР».

Как писал NEWS.ru, это движение насчитывает тысячи последователей по всей России, пропагандирует отказ от признания российского паспорта, свидетельства ИНН, страхового медицинского полиса, а также от оплаты коммунальных услуг. По мнению сторонников движения, любая бумага с печатью и гербом РФ является «меткой рабов». Оно базируется на тезисе о том, что роспуск СССР несостоятелен, поэтому юридически Союз продолжает существовать, как и все его нормативные акты. Также адепты организации отрицают пандемию COVID-19.

Между тем супруга Красильникова сообщила, что «в целом он одобряюще относился к действующей власти» и не придерживался радикальных взглядов. В свободное время он смотрел сериалы про полицейских.

Вслед за сибирской язвой и бомбами

Похожие инциденты с рассылкой конвертов, содержащих яды, имели место 20 лет назад в США. В 2001-м вскоре после терактов 11 сентября в несколько офисов американских СМИ и двум сенаторам от Демократической партии приходили письма со спорами сибирской язвы. В результате заразились 22 человека, пять из них умерли.

Первым подозреваемым стал эксперт по биологическому оружию Стивен Хэтфилл, который был освобождён от ответственности. Другим подозреваемым стал сотрудник правительственных лабораторий Брюс Эдвардс Айвинс, который 29 июля 2008 года покончил с собой. Изучив ДНК на ампуле с сибирской язвой в лаборатории Айвинса, американские власти объявили его единственным виновным в содеянном. Однако в 2011 году в Национальной академии наук США поставили под сомнение вывод правительства о том, что Брюс Эдвардс был преступником.

Кроме этого, рассылкой «смертельной» корреспонденции занимался американский террорист Тед Качинский, известный как Унабомбер. Однако вместо яда он использовал взрывчатку. С 1978-го по 1995-й годы он разослал 16 посылок с бомбами. Жертвами терактов стали три человека, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Как правило, объектами атак Качинского становились люди, специализировавшиеся в области психологии или технологи.

Качинского арестовали 3 апреля 1996 года в окрестностях Линкольна. В его убежище полицейские обнаружили взрывное устройство и копию манифеста «Индустриальное общество и его будущее». Годом ранее он был опубликован в американской прессе после того, как в редакцию газеты New York Times пришло письмо от террориста с обещанием, что в случае обнародования документа взрывы прекратятся.

В январе 1998 года Качинского приговорили к четырём пожизненным тюремным срокам.