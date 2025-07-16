Боец СВО записал видео с благодарностью за письма от школьников Военные поблагодарили российских школьников за письма с поддержкой

Находящийся в зоне СВО солдат из Тверской области записал видеообращение с благодарностью за гуманитарную помощь. Ролик опубликован в сообществе «СВОи г. Калязин» в соцсети VK. На кадрах российские бойцы открывают посылку с письмами от учеников второго класса.

Военные читают трогательные детские послания, в которых выражается поддержка российским солдатам. По словам бойца, записавшего видео, он получил письмо в том числе от своего крестного сына.

Как отмечается в публикации, видео доказывает важность таких писем для российских военнослужащих. Солдатам важно чувствовать, что их помнят и ждут домой, указывают авторы поста.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

До этого омбудсмен рассказала, что посылки с Родины и письма от родных помогли бойцам Вооруженных сил РФ пережить плен на Украине. По ее словам, у всех военнопленных разные истории, среди них встречались случаи с пытками и унижениями.