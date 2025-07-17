Охотникам на питонов запретили есть мясо рептилий из-за одного нюанса

Охотникам на питонов запретили есть мясо рептилий из-за одного нюанса Департамент здравоохранения Флориды запретил есть мясо питонов из-за ртути

Сотрудники Департамента здравоохранения американского штата Флорида официально предупредили граждан об опасности поедания мяса ковровых питонов, передает издание Palm Beach Post. По их словам, в тканях этих рептилий содержится угрожающее здоровью количество ртути, концентрация которой схожа с самыми загрязненными видами рыб.

Уровни ртути в питонах сопоставимы с самыми загрязненными видами рыб в регионе, — говорится в материале.

Ранее российские туристы, отдыхающие на Кубе, пожаловались на массовое нашествие удавов на местные отели. По их словам, на змей можно наткнуться в гостиничных номерах, барах и ресторанах. Россияне боятся покидать свои номера и открывать двери балконов.

Кроме того, в Сети опубликовали видео, на котором запечатлена попытка нападения большого питона на молодого человека на Филиппинах. Подростки отдыхали на речном берегу, когда за спиной одного из них показалась огромная змея, бросившаяся в сторону юного филиппинца. Однако рептилия промахнулась, введу чего подростку удалось сбежать.