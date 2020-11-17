Что тревожит «антипрививочников»: борцы с «корона-террором» идут в политику

Пока во всём мире бушует пандемия коронавируса SARS-CoV-2 и Россия обновляет один за другим антирекорды по заболеваемости и смертям, на днях в Москве прошла встреча ультраконсервативных движений «против корона-террора». Многие из них уверены, что масочный режим, необходимый для сдерживания темпов распространения инфекции, это едва ли не мировой заговор тёмных сил, которые хотят «поработить» славян и другие народы. Её участники также выступили против вакцинации, ювенальной юстиции, «чипизации» и даже измерения температуры. Что это за люди и почему их конспирологические аргументы могут быть опасны — в материале NEWS.ru.

«Либо мы просто с Богом, либо мы с сатанистами»

Видеотрансляцию совещания «протестных сил» под названием «консолидация сил против корона-террора» распространило так называемое «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР). Судя по составу, это формирование правоконсервативного толка, куда входят различные монархические, неочерносотенные, националистические и «национал-патриотические» организации. Координатор этого «совещания» Владимир Филин — в начале 1990-х лидер Российской социально-либеральной партии, позднее стал соратником генерала Льва Рохлина и членом его Движения в поддержку армии. Также он принимал участие в деятельности правоконсервативной партии «Народная воля» и партии «Родина — Здравый смысл». В 2010-е был соратником генерала и руководителя Академии геополитических наук Леонида Ивашова.

Владимир Филин вёл встречу «протестных сил», которая состоялась 15 ноября. В своём выступлении он сообщил, что его организация, как, вероятно, все присутствующие на встрече, «против вакцинации, дистанционного обучения, масочного режима, чипизации и цифровизации». Говоря о масочном режиме и санкциях за отсутствие мер защиты в условиях пандемии, он сказал, что таким образом власти пытаются контролировать общество, а не заботятся о здоровье людей. Происходящее напоминает ему ситуацию с тем, как лягушка сидит в медленно закипающем молоке и заживо сваривается.

Ну, подумаешь, масочки надели, ну, подумаешь, перчаточки надели, ну, подумаешь, вакцинацию сделали. Ну и всё, а дальше думать нечего, — сказал Филин.

По его мнению, иногда «маски действуют наоборот, чтобы организм отравить». Также он посоветовал соратникам использовать правовые механизмы, чтобы избегать штрафов за отказ от ношения средств защиты от инфекции.

Верховный суд в Удмуртии принял решение по факту признать ничтожными все постановления губернаторов и мэра города Москвы <...>. Верховный суд принял решение — есть прецедентное право, — сказал Филин.

Скорее всего, Владимир Филин ссылается на решение Верховного суда Удмуртии от 7 сентября 2020 года № 12-211/2020, который отменил не постановления глав регионов, а штраф в отношении АО «Ижевский механический завод» по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». После того как на предприятии были выявлены случаи коронавируса среди рабочих, Роспотребнадзор составил протокол на компанию за то, что её руководство «не приняло всех зависящих от него мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» во время пандемии, изложенных в письме от 20 апреля 2020 года «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19». Данный документ, в частности, обязывает работодателя «осуществлять опрос и осмотр работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня», а также рекомендует обеспечить работников кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами и перчатками. Столовые предприятия сотрудникам их подразделений рекомендовано посещать «в строго определённое время по утверждённому графику», а при отсутствии столовой — «запретить приём пищи на рабочих местах» и выделить для этого специально отведённое помещение, оборудованное раковиной для мытья рук и дозатором для антисептика.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Завод обжаловал решение в Верховном суде республики, который пришёл к выводу , что рекомендации Роспотребнадзора, в нарушении которых уличили истца, не являются санитарными правилами.

Если говорить о «прецедентном праве», то, в отличие от США и Великобритании, в России прецедент официально не является источником права.

Также на встрече 15 ноября выступила Татьяна Шубина, представляющая инициативу «Иммунный ответ». Про эту организацию известно, что в 2019 году она устраивала акции против вакцинации, которую, по их мнению, навязывают обществу.

Иммунизации подлежат абсолютно все возрастные категории. Меняется риторика в сторону того, что вакцинировать нужно, дабы спасти. Если раньше пожилые, с ослабленным здоровьем, с хроническими заболеваниями люди получали медотвод <...>, то сейчас [сделать это] практически невозможно, — сказала Шубина.

По её словам, национальный календарь прививок «расширяется прививкой от COVID-19» (к которой, в отличие от многих других работающих вакцин, имеются вопросы — в первую очередь из-за отсутствия должного уровня исследований), и «это будет до бесконечности, потому что будет возможность заводам фармацевтическим свои вакцины производить и предполагается, что все будут ежегодно проходить вот эти вакцины в неимоверных количествах».

Активистка раскритиковала и стратегию иммунизации до 2035 года , которую в сентябре утвердило правительство. Документ предусматривает расширение охвата населения прививками не менее 95%, что позволяет достичь «выраженного эффекта вакцинопрофилактики для многих инфекций». Стратегия также предусматривает разработку «мер, направленных на повышение социальной ответственности родителей (законных представителей), в целях снижения необоснованных отказов от проведения профилактических прививок детям», что особенно тревожит «антипрививочников». Несмотря на, мягко говоря, сомнительность аргументов данной публики с научной точки зрения, в реальности российские власти пошли ей навстречу , исключив из проекта нового КоАП наказание за отказ от вакцинации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Природу антипрививочных фобий ранее разбирала врач-психотерапевт Амина Назаралиева. По её совам, «в основном в соцсетях возмущаются по поводу припухлости в месте прививки и чересчур эмоционально переживают, если ребёнок отреагировал на вакцинацию температурой или не спал всю ночь». Пользователи активно обсуждают эти «ужасы», пересказывают друг другу данные из инструкций к вакцинам, «совершенно забывая упомянуть, что реакции бывают частыми, редкими и очень редкими».

Для антипрививочников всё едино, и в их представлении риски подобных исходов зашкаливают. Любые контраргументы воспринимаются ими сквозь призму теории заговора. Другими словами, если для тех, кто делает прививки, «вакцины вызывают аутизм» — сто раз опровергнутое заявление, то для противников вакцинации это неоспоримый факт. И когда перед ними встаёт выбор: столкнуться с проблемами из-за прививок или отказаться от них, — они выбирают последнее, — объясняет Назаралиева.

Выступивший на совещании «протестных сил» представитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев подтвердил сказанное экспертом, высказавшись не только против вакцинирования, но и «чипизации».

Либо мы просто с Богом, либо мы с сатанистами, которые против нас направляют действия. Либо же у нас ничего не будет <...>, иначе впоследствии у нас за спиной останется просто смерть. Наши вакцинированные дети останутся либо аутистами, либо просто закончат, к сожалению, смертельным исходом. Нужно создавать альтернативу, которая сможет направить курс нашего государства в правильном направлении, — сказал Зайцев.

Он также призывал «формировать альтернативу нынешним министерствам». Какую альтернативу он собирается создавать, можно узнать на оформленной чёрно-жёлто-белыми флагами Российской империи странице движения в одной из соцсетей. Там сказано, что основной целью организации «служит защита населения, возрождение России её традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории» (стилистика и пунктуация сохранена).

«Инструменты порабощения»

Показательной была речь на слёте противников «корона-террора» Надежды Розановой, которая представилась как участник движения Моссовет. По её мнению, «происходит явное убийство славянских людей и братских народов на территории нашей страны, а наша-то страна — это РСФСР в составе СССР».

Российская Федерация — это не страна, это торгово-коммерческая лондонская трастовая управляющая корпорация над территорией РСФСР в составе СССР. Мы сейчас живём в правовом поле СССР, но это правовое поле, то есть конституция 1977 года СССР, действующая, конституция 1978 года РСФСР действующая, но все люди забыли об этом, — считает она.

Также Розанова добавила, что от имени Моссовета разослали по школам и другим учреждениям столицы некие «предписания» с запретом термометрии, дистанционного обучения, «насильственной вакцинации».

Вероятно, активистка является сторонницей Вадима Чельдиева — COVID-диссидента, блогера и оперного певца, по некоторым данным, являющегося членом «движения сторонников СССР», которое нередко сравнивают с сектой.

Как писал NEWS.ru, это движение насчитывает тысячи последователей по всей России, пропагандирует отказ от признания российского паспорта, свидетельства ИНН, страхового медицинского полиса, а также оплаты коммунальных услуг. По мнению сторонников движения, любая бумага с печатью и гербом РФ является «меткой рабов». Оно базируется на тезисе о том, что роспуск СССР несостоятелен, поэтому юридически Союз продолжает существовать, как и все его нормативные акты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее экзотическим было выступление Лолиты Емельяновой, которую Владимир Филин представил как активистку движения «Матери планеты». Организации с таким названием корреспонденту NEWS.ru найти не удалось, зато в соцсетях существует объединение «Родители планеты». Оно позиционирует себя как международная ассоциация, ставшая «ответом на ювенальную юстицию, на пропаганду свободного секса, на, как с цепи сорвавшихся педофилов, на агрессивную рекламу, которая давно перешла все цензурные и даже нецензурные рамки, на игрушки и мультфильмы, воспитывающие в наших детях сосем не то, что хотелось бы родителям и учителям, на прочую льющуюся с окружающего мира грязь, которая стала главной проблемой для родителей и детей». По словам участницы встречи «против корона-террора», свою деятельность её единомышленники начали в школах с «борьбы с термометрией».

Термометрия — это конкретное приучение к сканированию детей. Для меня это страшно, — отметила Емельянова.

Также активистка сказала, что выступает против «масочного навязывания повиновения», которое якобы меняет сознание людей.

Многих людей я лично переубеждала, и они снимали маски <...>. Маски и перчатки — это один из инструментов порабощения и дебилизации населения, — высказала мнение женщина.

При этом следующее заявление Емельяновой несколько диссонировало с постулируемыми другими участниками установками. Так, представительница «Матерей планеты» высказалась за дистанционное обучение в школах, введённое в связи с пандемией коронавируса. Однако активистка поддержала этот шаг по другой причине. По её мнению, «дистанционка — это спасение детей» от термометрии и «автоматических рамок».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сорта диссидентов

Противники мер защиты от пандемии коронавируса есть во всём мире. В основном это правые популисты типа сторонников Дональда Трампа, которых уже высмеяли в кинематографе, а именно в недавно вышедшей второй части комедии «Борат» Саши Барона Коэна про казахстанского журналиста, командированного властями своей страны в США, желающими попасть в число друзей теперь уже бывшего главы Белого дома. Впрочем, скептическое отношение Трампа и подобных ему политиков к COVID-19 является предметом серьёзной критики, поскольку США оказались одним из эпицентров пандемии и «чемпионом» мира по количеству заболевших и погибших. Также в «лидерах» по смертям и заболеваемости оказалась и Бразилия. Это стало следствием политики её ультраправого президента Жаира Болсонару, который, будучи COVID-диссидентом, считал, что жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии «разрушат» страну. Он наложил вето на обязательное ношение медицинских масок, называя COVID-19 «небольшим гриппом» и увольняя не согласных с ним чиновников. В конце октября он вовсе заявил, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

Как считает представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов, COVID-диссидентство не является чем-то новым. Это явление связанно с «диссидентством по отношению к СПИДу, гриппу и так далее».

Эти процессы всегда были у человечества и будут. Не удастся прийти к такому светлому будущему, когда все будут слушать и слышать главного научного начальника. К тому же главный начальник совсем не обязательно будет самый умный и говорящий правду. У нас в Академии наук достаточно много было и дураков, и мерзавцев. И даже Нобелевские премии оказывались присуждёнными за ненастоящие достижения. Поэтому скептицизм у людей — это нормальное свойство, которое позволяет им, например, сознательно участвовать в выборах. Сейчас общим местом являются рассуждения о том, что новые условия распространения информации якобы сыграли ключевую роль. Что в нынешнем мире что слова профессора, что слова блогера без образования значат одно и то же. И эти условия подтолкнули диссидентство. Думаю, что это неправильное мнение. Просто сейчас это стало более заметно, потому что голос дворника-диссидента стал чуть более слышен. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

По мнению учёного, COVID-диссиденты, антипрививочники и прочие представители «альтернативных» мнений «выделяются не сами по себе по названию, как, например, религиозные люди называют себя христианами, мусульманами». Антипрививочниками и COVID-диссидентами, по мнению Власова, их «обзывают» критики «так же, как православные попы называют сектантами баптистов или свидетелей Иеговы».

COVID-диссиденты очень разные, среди них есть нормальные скептики. А есть дураки, которые озабочены влиянием инопланетян и рептилоидов. Соответственно, с первыми нужно всячески дружить, потому что критика является основой улучшения нашей жизни. А вторых лучше всего игнорировать, обычно социальной опасности они не представляют, — считает Власов.

Учёный полагает, что иногда к аргументам COVID-диссидентов можно прислушиваться, особенно когда власти Москвы требуют, чтобы люди носили перчатки, хотя это «не имеет под собой научных оснований».

Научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Анна Кирзюк также отмечает, что COVID-диссиденты неоднородны и делятся на умеренных и радикальных.

Умеренные считают, что за пандемией скрываются какие-то непопулярные политические решения, подготовка каких-то реформ или передел собственности. А радикальные объясняют происходящее теориями мирового заговора. Они, например, могут считать, что пандемия нужна, чтобы нас всех чипировать через вакцину или через неё же ввести какой-то реально опасный вирус. Также среди радикальных диссидентов распространена теория, что государство специально запугивает людей коронавирусом, чтобы взять над ними полный контроль. Многие радикальные COVID-диссиденты видят в этом заговоры фармкомпаний, которые заинтересованы в изготовлении и продаже вакцин и лекарств от COVID-19. Согласно соцопросам, доля COVID-диссидентов в России составляет от 32% до 43%. Соотношение радикальных и умеренных — примерно пополам. Мысль о том, что COVID-диссидентами становятся от необразованности, неверна. Люди с одинаковым уровнем образования могут совершенно по-разному относиться к пандемии и медицине. Причина, почему люди относятся к пандемии с радикальным скепсисом, кроется в глубоком недоверии к государству. Они не верят, что от государства может исходить забота. И когда нас просят надеть маски, они это воспринимают не как жест заботы, а как жест угрозы. Вообще недоверие к государству у COVID-диссидентов возникло не во время пандемии, оно у них сформировалось задолго до её начала. И пандемия стала для этих людей подтверждением их давних подозрений, что от государства ничего хорошего ждать нельзя. Анна Кирзюк научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС

Она отмечает, что многие COVID-диссиденты ещё до начала пандемии сомневались в официальной медицине — задумывались о том, стоит ли ставить прививки, увлекались разными практиками альтернативной медицины вроде лечебного голодания или веганства. Когда же по миру распространился коронавирус, они «гораздо больше стали доверять разным экспертам с сомнительной научной репутацией, таким, например, как Игорь Гундаров или Валентин Катасонов, чем представителям ВОЗ или российской системы здравоохранения».

Некоторые COVID-диссиденты не сразу были скептически настроены по поводу опасности нового вируса. К этому их подвело, например, падение доходов и отсутствие помощи со стороны государства. Это отсутствие помощи окончательно убедило их, что ничего хорошего от властей ждать не следует. Есть вероятность, часть COVID-диссидентов поменяет свои взгляды на опасность коронавируса, если они сами или кто-то из их окружения тяжело заболеет. Но самые радикально настроенные даже при положительном тесте и тяжёлом течении болезни продолжают утверждать, что это обычная ОРВИ, — резюмирует Кирзюк.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психосоциальный портрет

Психолог Владимир Плотников поделился с NEWS.ru своими соображениями относительно распространённости в российском обществе как отрицателей коронавируса, так и в целом адептов «конспирологических и маргинально-мракобесных „теорий“».

Такие взгляды распространены — они транслируются медиа, отображаются в масс-культуре и урбанистическом фольклоре, сидят в массовой психике. При этом я не думаю, что они действительно пользуются массовой поддержкой, но с каждым годом и каждым значимым событием появляется всё больше их сторонников в той или иной форме, под тем или иным соусом. Например, некоторые люди не разделяют параноидальных «теорий», согласно которым коронавирус создан путём заговора рептилоидов, чтобы подчинить себе человечество, но при этом они утверждают, что некая мировая закулиса организовала карантин, чтобы получать из этого бонусы и так далее. Владимир Плотников психолог психолог

Говоря о природе COVID-диссиденства, отрицания необходимости масочного режима, отказа от прививок, неприятия ювенальной юстиции и иных подобных «теорий», эксперт пояснил, что необходимо выделить психологический и социальный аспекты в развитии таких представлений.

С психологической стороны эти «теории» зиждутся на неких грандиозно-параноидальных психотических представлениях о том, что есть некая великая угроза, которая скрыта от глаз большинства людей, и только посвящённые, проснувшиеся от некоей мировой иллюзии могут эту угрозу и её причины познать. Такое мировоззрение имеет тенденцию к формированию соответствующих социальных структур с какими-то великими вождями, ультраиерархическим строением, ультраправой, консервативной, крайне ретроградной идеологией, отрицающей всякую ценность научных взглядов и научного познания мира. Ведь научные представления представляют угрозу для подобных психотических «теорий» и «учений», — продолжает Плотников.

В социальном аспекте природу таких взглядов психолог описал как «люмпен-пролетарскую и мелкобуржуазную, пользуясь классическим марксистским языком». По его убеждению, «капитализм в своих маргинальных проявлениях, когда, например, национальный капитал терпит неудачу, сталкиваясь с конкуренцией крупных корпораций, порождает такие пограничные социальные группы».

С одной стороны, эти группы вроде бы являются привилегированными и получают прибыль из наёмного труда, но с другой — чувствуют себя выброшенными на обочину развития общества, поскольку их постоянно вытесняют с рынка крупные корпорации. Эти группы тяготеют к разным истерическим жестам, к псевдорадикальным действиям, когда происходит организация каких-то фашистских движений, выискивание врагов, создание массовой паники с помощью искусственно выдуманных поводов. Как правило, всё это завязано на ксенофобии и мракобесии, — уверен Владимир Плотников.

Он добавил, что для понимания «правого поворота или излома современного российского общества» надо обратиться к трудам Вильгельма Райха и, в частности, к его тексту «Психология масс и фашизм», где он «описывал тип психики взбесившегося буржуа, который борется против научного мировоззрения, против попытки рационально обосновать устройство общества, за экстатическо-мистический тип культуры, являющийся одновременно конспирологическим и параноидальным».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.