07 августа 2025 в 10:12

RT запустил сайт с информацией об украинских пленных, которых оставили в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

RT запустил сайт с полным списком украинских военнопленных, которых отказался забирать Киев. Каждый из них имел шанс вернуться к себе на родину, однако вместо них на Украине решили забрать других людей.

В верхней части сайта расположили постер с украинскими пленными, который доступен для скачивания в высоком разрешении. С помощью строки поиска можно найти информацию о каждом бойце, в том числе имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

Пролистав сайт вниз, пользователи смогут увидеть обращения военнопленных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они сделаны на трех языках — русском, украинском и английском.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. Большинство из них составляют солдаты и матросы.

