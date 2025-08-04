Розово-белые свечи, от которых соседи ахают! Цветут без капризов и хлопот

Розово-белые свечи, от которых соседи ахают! Цветут без капризов и хлопот

Дельфиниум «Роуз Вайт Би» — королевское украшение вашего сада! Представьте высокие, статные свечи соцветий, переливающиеся нежными оттенками розового и белого, словно акварельный рисунок. Этот многолетний гибридный дельфиниум — настоящая звезда летнего сада, способная затмить даже самые смелые цветочные композиции!

Особенности сорта. Высота растения достигает 1,2–1,5 м, образуя мощные кусты с резной листвой. Каждое соцветие — это плотная пирамида длиной 40–60 см, где на фоне кремово-белых лепестков играют розовые и сиреневые переливы. Цветение начинается в июне и повторяется в августе при своевременной обрезке.

Секреты выращивания. Выбирайте солнечные участки с защитой от ветра. Почва должна быть питательной, хорошо дренированной. При посадке добавьте компост и золу. Обязательна подвязка к опорам — роскошные соцветия довольно тяжелые. На зиму обрезайте под корень и мульчируйте.

Почему садоводы влюбляются в этот сорт:

Невероятно эффектный двухцветный окрас.

Идеально подходит для заднего плана цветников.

Прекрасно стоит в срезке до 10 дней.

Привлекает бабочек и шмелей.

Морозостоек и неприхотлив в уходе.

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