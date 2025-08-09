«Розочки» из кабачков с творожно-ореховым кремом! Яркая и необычная закуска

Кабачковые розочки — съедобный букет на вашем столе! Эти изящные рулетики станут украшением любого праздника. Тонкие ломтики кабачка, скрученные в нежные розочки с воздушной творожно-ореховой начинкой, — вкусно, красиво и необычно! Такую закуску не стыдно подать даже на торжественный ужин.

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 200 г творога, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, зелень укропа, соль, перец, оливковое масло.

Приготовление: кабачки нарежь вдоль тонкими пластинами (используй овощечистку). Посоли, оставь на 10 минут, затем промокни салфеткой. Для крема измельчи орехи, смешай с творогом, давленым чесноком и рубленой зеленью. На край каждой кабачковой полоски выложи чайную ложку начинки, аккуратно сверни рулетиком. Выложи «розочки» в форму, сбрызни маслом, запекай 15 минут при 180 °C.

Подавай теплыми, украсив зеленью, — твои гости будут в восторге!

